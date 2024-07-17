Він опублікував спільний знімок.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, відомий своєю підтримкою України, провів зустріч з Дональдом Трампом.

Він опублікував у своєму Instagram фото з кандидатом у президенти Сполучених Штатів Америки, зазначивши, що американський політик перебуває у гарні формі після нападу на нього під час передвиборчого мітингу.

"Радий був зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії", - написав Джонсон. Відео дня

Замах на Трампа

Нагадаємо, 13 липня колишній американський президент зазнав вогнепального поранення, коли виступав на передвиборчому мітингу в штаті Пенсільванія.

Секретна служба вбила 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетель-Парку, який відкрив вогонь з напівавтоматичної гвинтівки типу AR-15.

Відомо, що куля пошкодила верхню частину правого вуха Трампа, його швидко виписали з лікарні. Під час замаху на політика загинув 50-річний пожежник Корі Комператор, ще двоє людей отримали поранення.

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