Тоді також оберуть кандидата на посаду віце-президента

Демократична партія планує обрати свого кандидата у президенти США до 7 серпня. Це відбудеться за допомогою онлайн-голосування.

Як повідомляє The New York Times з посиланням на голову Національного комітету Демократичної партії Джеймі Харрісона, дату голосування ще не призначили.

За словами представників політичної сили, які взяли участь у телефонній розмові, кандидат на посаду віцепрезидента також може бути висунутий до вказаного терміну. Зазначається, що найімовірніше, кандидатом від демократів стане чинний віцепрезидент Камала Харріс. Вона матиме право вплину та те, коли оберуть та проголосують делегати за нового кандидата у віцепрезиденти.

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У видання додають, що висування кандидата в президенти в результаті віртуального голосування відбудеться за кілька тижнів до того, як делегати зберуться в Чикаго 19 серпня. Це зведе майбутні з'їзд до суто церемоніальної функції.

Вибори у США

Як повідомляв УНІАН, Джо Байден нещодавно вийшов із президентських перегонів. Як зазначив Politico, відповідне рішення він ухвалив ще за день до цього - в суботу, 20 липня. Перебуваючи у своєму будинку на узбережжі та лікуючись від коронавірусу, Байден почав усвідомлювати, що боротьба за президентське крісло для нього закінчилась.

Раніше середнє значення останніх опитувань CNN Poll of Polls показало, що наразі у гонці ключових кандидатів - Дональда Трампа та Камали Гарріс - немає явного лідера. За даними видання, в середньому за шістьма останніми опитуваннями Трамп має 48% підтримки, тоді як Гарріс - 47%.

Politico оцінило, хто може стати віцепрезидентом США при Камалі Гарріс. Журналісти назвали 9 представників демократів.

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