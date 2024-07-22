Віцепрезидент США наголосила, що досягнення Байдена не мають аналогів у сучасній історії.

Віцепрезидент США Камала Гарріс високо оцінила спадщину теперішнього президента країни під час свого першого публічного виступу після виходу Джо Байдена з президентських перегонів, пише CNN.

"Спадщина досягнень Джо Байдена за останні три роки не має аналогів у сучасній історії. За один термін він вже перевершив спадщину більшості президентів, які перебували на посаді два терміни. Я вперше познайомилася з президентом Байденом через його сина Бо, ми разом працювали генеральними прокурорами в наших штатах", - зазначила Гарріс на заході для спортсменів чемпіонату NCAA.

За її словами, під час знайомства з сином Байдена вона дізналася, якою людиною насправді є президент США.

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"Якості, які Бо цінував у своєму батькові, - це ті самі якості, які я щодня бачу в нашому президенті. Його чесність, його цілісність, його відданість своїй вірі і своїй сім'ї, його велике серце і його любов, глибока любов до нашої країни - і я є безпосереднім свідком того, що кожен день наш президент Джо Байден бореться за американський народ, і ми глибоко, глибоко вдячні за його служіння нашій нації", - підкреслила Гарріс.

Віцепрезидент зазначила, що Байден "хотів бути тут сьогодні" та "швидко одужує" після того, як в нього підтвердився діагноз Covid-19.

Відомо, що американський лідер публічно підтримав кандидатуру Гарріс на посаду кандидата в президенти від Демократичної партії на виборах 2024 року.

Вибори в США - останні новини

Раніше середнє значення останніх опитувань CNN Poll of Polls показало, що наразі у гонці ключових кандидатів - Дональда Трампа та Камали Гарріс - немає явного лідера. За даними видання, в середньому за шістьма останніми опитуваннями Трамп має 48% підтримки, тоді як Гарріс - 47%.

Водночас видання Politico з'ясувало, хто може стати віцепрезидентом США в разі перемоги Камали Гарріс на виборах. Журналісти назвали 9 представників Демократичної партії, один з яких, напевно і стане її напарником на виборах.

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