У разі зміни уряду, рішучість Великої Британії стати на бік України, протистояти російській агресії та переслідувати Путіна за його військові злочини не зміниться.

Перед майбутніми виборами у Великій Британії 4 липня лідер опозиції Кір Стармер докладає всіх зусиль, щоб його партія не сприймалася як "м'яка" в питаннях оборони.

Як пише Politico, це означає практично єдиний фронт з урядом консерваторів у питаннях зовнішньої політики - і непохитну прихильність до НАТО і війни в Україні.

"Найменше в Україні хочуть бачити, як політичні партії у Великій Британії сваряться з приводу того, що для них є життям або смертю", - сказав Стармер у неділю.

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Зазначається, що лейбористи намагаються переконати не тільки британську громадськість. Тіньовий міністр закордонних справ Девід Леммі і тіньовий міністр оборони Джон Хілі цього місяця вирушили до Києва, щоб запевнити своїх колег у тому, що лейбористський уряд Великої Британії буде повністю відданий військовим зусиллям України.

"Якщо після виборів відбудеться зміна уряду, рішучість Великої Британії встати на бік України, протистояти російській агресії і переслідувати [президента Росії Володимира] Путіна за його воєнні злочини не зміниться", - заявив Гілі.

Водночас голова партії Торі, нинішній прем'єр-міністр Ріші Сунак, заявив, що прем'єрство Стармера фактично підбадьорить Путіна. Раніше він також натякнув, що Стармер симпатизує терористам з огляду на те, що лідер лейбористів представляв інтереси підозрюваних у тероризмі, коли був адвокатом з прав людини в 1990-х і 2000-х роках.

"Війни в Україні та в Газі, а також ширша заклопотаність Заходу тим, що Сунак називає "віссю авторитаризму", будуть неодноразово згадуватися під час кампанії, щоб підкреслити поточний момент глобальної нестабільності", - пише Politico.

Британія звинуватила Китай у допомозі Росії

Раніше міністр оборони Великої Британії заявив, що їхня розвідка має дані про надання або підготовку до надання Китаєм смертоносної допомоги Росії.

У відповідь на це Китай звинуватив Велику Британію в тому, що вона нібито завадила Україні та Росії домовитися про мир на початку повномасштабної війни.

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