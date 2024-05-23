У Пекіні сказали, що Лондон намагається "очорнити" Китай.

Китай звинуватив Велику Британію в тому, що вона нібито завадила Україні та Росії домовитися про мир на початку повномасштабної війни.

Звинувачення висунув представник мінстерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, коментуючи слова британського міністра оборони Гранта Шаппса про те, що Пекін вже надає чи готується надати Москві летальну допомогу для ведення війни проти України.

Дипломат засудив "безпідставну та безвідповідальну наклепницьку кампанію проти Китаю", зазначивши, що інформацію Лондона не підтвердили навіть у Сполучених Штатах Америки.

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"Необхідно підкреслити, що саме британська сторона, а не китайська, причетна до підливання олії в українське питання. Є інформація, що ще два роки тому Росія і Україна були близькі до досягнення угоди про припинення конфлікту, але саме через обструкцію з боку Великобританії та інших сторін конфлікт затягнувся до сьогоднішнього дня", - заявив Веньбінь.

За його словами, "очорнення Китаю не змінить пасивної позиції Великої Британії в українському питанні" і не вирішить внутрішніх гострих проблем країни.

Британія звинуватила Китай у допомозі Росії: що відомо

Вчора міністр оборони Великої Британії заявив, що їхня розвідка має дані про надання чи підготовку до надання Китаєм смертоносної допомоги Росії.

Речник Білого дому Джейк Салліван сказав, що наразі Сполучені Штати Америки не бачать підтвердження цієї інформації.

Переговори з Росією на початку вторгнення:

Раніше народний депутат Давид Арахамія дав інтерв'ю Наталії Мосейчук та розповів про переговори у Білорусі та Туреччині, під час яких Москва хотіла схилити Україну до нейтрального статусу. За його словами, після повернення української делегації зі Стамбула екс-прем'єр Британії Борис Джонсон сказав, що Україна "взагалі нічого не буде підписувати" з РФ.

Росія почала активно використосувати ці слова, щоб продемонструвати свою готовність до перемовин та нібито несамостійність українською влади. Путін нещодавно заявив, що Росію знову надурили.

Нагадаємо, у тому ж інтерв'ю Арахамія казав, що українська делегація не вірила у договороспроможність Росії без гарантій безпеки, а також використовувала переговори для того, щоб дати більше часу українській армії. Крім того, делегація не мала юридичного права підписувати такі документи.

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