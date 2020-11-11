Майк Помпео запевнив світову спільноту в тому, що поствиборчий період в Америці проходитиме без ексцесів.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що після підрахунку кожного "законно" відданого голосу, адміністрація Дональда Трампа залишиться при владі на другий термін, а демократ Джо Байден зазнає поразки.

Помпео зробив цю заяву після того, як практично всі лідери західних країн, включаючи найближчих союзників Вашингтона - Велику Британію і Францію, вже привітали з перемогою на виборах обраного президента Байдена, пише Голос Америки.

"Перехід до другої адміністрації Трампа пройде плавно", - заявив Помпео, виступаючи на прес-конференції в Держдепартаменті.

Держсекретар запевнив світову спільноту в тому, що поствиборчий період в Америці буде проходити без ексцесів. "Ми збираємося підрахувати всі голоси", - заявив Помпео.

Байден, який повинен вступити на посаду 20 січня 2021 року, зіткнувся з ризиками, що загрожують затримати передачу йому влади, оскільки Трамп збирається оскаржити свою поразку на виборах в судовому порядку. Конгрессмени-республіканці підтримали президента, заявляючи, що у Трампа є право на подібні дії.

Читайте такожNew York Times: Трамп втрачає крісло президента США, що він буде робити далі?

Сам Джо Байден, коментуючи заяву Помпео, посміхнувся і запевнив, що ніщо не зупинить передачу влади в США.

Держсекретар не відповів прямо на питання журналіста про те, чи завдає шкоди відмова Трампа визнати свою поразку тим зусиллям, які Держдепартамент прикладає для проведення вільних і справедливих виборів за кордоном. Держсекретар підкреслив, що Держдепартамент робить все можливе "для проведення безпечних і надійних, вільних і справедливих виборів у всьому світі".

Перемога Джо Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою, чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій