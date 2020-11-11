Держсекретар США Майк Помпео заявив, що після підрахунку кожного "законно" відданого голосу, адміністрація Дональда Трампа залишиться при владі на другий термін, а демократ Джо Байден зазнає поразки.
Помпео зробив цю заяву після того, як практично всі лідери західних країн, включаючи найближчих союзників Вашингтона - Велику Британію і Францію, вже привітали з перемогою на виборах обраного президента Байдена, пише Голос Америки.
"Перехід до другої адміністрації Трампа пройде плавно", - заявив Помпео, виступаючи на прес-конференції в Держдепартаменті.
Держсекретар запевнив світову спільноту в тому, що поствиборчий період в Америці буде проходити без ексцесів. "Ми збираємося підрахувати всі голоси", - заявив Помпео.
Байден, який повинен вступити на посаду 20 січня 2021 року, зіткнувся з ризиками, що загрожують затримати передачу йому влади, оскільки Трамп збирається оскаржити свою поразку на виборах в судовому порядку. Конгрессмени-республіканці підтримали президента, заявляючи, що у Трампа є право на подібні дії.
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Сам Джо Байден, коментуючи заяву Помпео, посміхнувся і запевнив, що ніщо не зупинить передачу влади в США.
Держсекретар не відповів прямо на питання журналіста про те, чи завдає шкоди відмова Трампа визнати свою поразку тим зусиллям, які Держдепартамент прикладає для проведення вільних і справедливих виборів за кордоном. Держсекретар підкреслив, що Держдепартамент робить все можливе "для проведення безпечних і надійних, вільних і справедливих виборів у всьому світі".
Перемога Джо Байдена на виборах у США
- Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
- Своєю чергою, чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.
- Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.
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