Байден : процес передачі влади в США вже не зупинити / фото REUTERS
Джо Байден, який, за попередніми результатами голосування, переміг на президентських виборах, заявив про незворотність процесу передачі влади.
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Про це Байден сказав під час прес-конференції, передає РБК-Україна.
За словами демократа, перехідний період вже почався.
Він підкреслив, що процес передачі влади в США після виборів вже не зупинити.
"Ми знаходимося на початку перехідного періоду, який йде повним ходом. Нас вже нічого не зупинить", - запевнив Байден.
Перемога Джо Байдена на виборах у США
- Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
- У свою чергу чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.
- Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.
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