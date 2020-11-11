За словами Джо Байдена, перехідний період вже почався.

Джо Байден, який, за попередніми результатами голосування, переміг на президентських виборах, заявив про незворотність процесу передачі влади.

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Про це Байден сказав під час прес-конференції, передає РБК-Україна.

За словами демократа, перехідний період вже почався.

Він підкреслив, що процес передачі влади в США після виборів вже не зупинити.

"Ми знаходимося на початку перехідного періоду, який йде повним ходом. Нас вже нічого не зупинить", - запевнив Байден.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

У свою чергу чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: УНІАН