Американські ЗМІ вже заявили про перемогу Джо Байдена, проте процедура передачі влади досі не була розпочата.

Команда обраного президента від Демократичної партії Джо Байдена має намір подати в суд на управління загальних служб, яке, на їхню думку, затримує оголошення переможця виборів в США.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на представника штабу Байдена.

У команді Байдена розглядають можливість подати в суд на GSA, якщо процедура оголошення переможця буде затягуватися.

"Судовий позов, безумовно, можливий, але є й інші варіанти, які ми розглядаємо», - сказав представник команди Байдена на умовах анонімності.

Читайте такожТрамп хоче балотуватися в президенти США у 2024 роціВарто відзначити, що американські ЗМІ вже заявили про перемогу Джо Байдена, проте процедура передачі влади досі не була розпочата.

А управління загальних служб зазвичай оголошує про початок передачі влади, коли стає зрозуміло, що кандидат у президенти набрав достатню кількість голосів для перемоги на виборах.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

У свою чергу чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: Денис Прядко