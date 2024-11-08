Зокрема в організації побоюються, що США можуть зменшити її фінансування.

Організація Об'єднаних Націй має відчуття "дежавю і деякої тривоги" через перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. Про це заявив високопоставлений дипломат з Азії для Reuters.

Зокрема ООН готується до повернення Трампа та скорочення американського фінансування, а також взаємодії зі світовими організаціями, яке, швидше за все, відбудеться під час його другого президентського терміну.

"Існує також певна надія на те, що адміністрація Трампа буде співпрацювати з ООН у деяких сферах, навіть якщо їй доведеться відмовитися від фінансування деяких досьє. Зрештою, що може бути більшою і кращою глобальною сценою, ніж Організація Об'єднаних Націй?", - підкреслив дипломат на умовах анонімності.

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У Reuters нагадали, що Трамп дав мало конкретики щодо зовнішньої політики на свій другий термін, проте прихильники вважають, що сила його особистості та підхід "мир через силу" здатні підкорити іноземних лідерів своїй волі. Зокрема він пообіцяв закінчити війну в Україні та надати підтримку Ізраїлю у конфліктах з ХАМАС і Хезболлою в Газі і на півдні Лівану.

"Серед головних побоювань в ООН - чи не вирішать Сполучені Штати зменшити фінансування всесвітньої організації та вийти з ключових багатонаціональних інституцій та угод, включно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Паризькою кліматичною угодою. Фінансування США викликає безпосереднє занепокоєння. Вашингтон є найбільшим донором ООН (друге місце посідає Китай), на частку якого припадає 22% основного бюджету ООН і 27% бюджету миротворчих операцій", - додають у матеріалі.

Вибори в США - останні новини

Раніше видання The New York Times написало, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США стане випробуванням для Європи. Зокрема у виданні зазначають, що Трамп не раз дорікав НАТО, що деякі країни витрачають на оборону дуже мало. Також він заявляв, що Європа має активніше брати участь у підтримці України.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що після перемоги Трампа на виборах в США настане "новий етап мирних переговорів" щодо війни РФ проти України. На його думку, Трамп зустрінеться як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.

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