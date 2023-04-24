За словами українського дипломата, поразка Росії у розв'язаній нею ж війні - це гарантія нормального життя для Європи.

Безпека Європи зараз залежить від швидкості та обсягів постачання зброї та боєприпасів для підтримки України.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на Раді міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 24 квітня.

"Поразка Росії - це гарантія нормального життя для Європи. Нині немає жодного важливішого завдання. Для його досягнення Україні потрібно більше зброї та боєприпасів, і все це має бути доставлене якомога швидше", - заявив міністр.

Він наголосив, що сторона, яка має кращу логістику та постачання, має кращі шанси на перемогу у війні. Він закликав європейських колег пришвидшити постачання та забезпечити визначальну перевагу України над Росією на полі бою.

Міністр перелічив короткострокові, середньострокові та довгострокові військові потреби:

Він закликав надати Україні у найкоротший термін більше броньованої техніки, танків і артилерійських систем, далекобійної артилерії та боєприпасів, зміцнити протиповітряну та протиракетну оборону України та інтегрувати її із сусідніми країнами ЄС, а також невідкладно розпочати навчання українських пілотів на F-16 та уможливити надання Україні бойової авіації західного виробництва.

У середньостроковій перспективі Кулеба закликав європейських колег збільшити пропускну здатність логістичних і ремонтних хабів, продовжити та розширити програми навчання для українських військових, покрити потреби в боєприпасах завдяки збільшенню обсягів виробництва.

У довгостроковій перспективі кількох років глава МЗС України закликав міністрів закордонних справ Євросоюзу сфокусуватися на розвитку спільної політики оборони, яка включатиме Україну як невід'ємну складову.

"Сьогодні виповнюється рівно 14 місяців з початку найбільшого політичного та безпекового землетрусу в нашому житті та в новітній історії Європи. Ніхто не очікував ані такого масштабу агресії, ані що Україна витримає удар, ані що ЄС продемонструє таку єдність та силу. Ми маємо довести, що Путін помиляється, думаючи, що може перечекати нашу міцність, що ми "блимнемо" першими, що наша рішучість похитнеться раніше, ніж його агресія. Ні, ми не відступимо та не втомимося. Ми не похитнемося. Похитнеться він", - підсумував міністр.

Зброя для України - новини

Як повідомляв УНІАН, за словами голови МЗС Дмитра Кулеби, надання Україні сучасної бойової авіації, зокрема винищувачів F-16, стане найкращою інвестицією у довгострокову безпеку європейського континенту. Він закликав країни ЄС відіграти провідну роль в ухваленні рішення про надання Україні сучасної бойової авіації.

Тим часом, президент Володимир Зеленський анонсував міжнародні події, результатом яких стануть додаткові поставки зброї в Україну. Він уточнив, що майже щодня ведеться комунікація з партнерами, поставлено відповідні завдання перед українською дипломатією.

Раніше, 21 квітня, міністр оборони США Ллойд Остін після засідання "Рамштайну-11" повідомив, що учасники визначили основний пріоритет у постачанні озброєнь Україні - це системи протиповітряної оборони. Він підкреслив, що Україні потрібні інструменти для захисту своєї критичної інфраструктури, громадян і військ під час їх переміщень в тилу.

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