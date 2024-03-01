Вона відбудеться наступного тижня.

Єлисейський палац збирає лідерів партій, представлених у парламенті Франції, на присвячену ситуації в Україні зустріч.

Як пише газета Le Figaro, президент Франції Еммануель Макрон, зіткнувшись із критикою з боку західних країн, хоче обговорити питання відправки військовослужбовців в Україну з усіма політичними силами. Зустріч відбудеться вранці в четвер, 7 березня.

Зазначається, що в такому самому форматі Макрон приймав лідерів партій у жовтні 2023 року, через кілька днів після нападу ХАМАС на Ізраїль.

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Заяву Макрона про можливість відправки військ в Україну розкритикували всі французькі опозиційні партії. Журналісти зазначають, що команда президента хоче зробити війну в Україні та ставлення до Росії темою кампанії на європейських виборах.

Чи може Захід відправити своїх солдатів в Україну?

Нагадаємо, 26 лютого в Парижі відбулася зустріч 20 європейських лідерів. Після неї Макрон сказав, що вони обговорюють ймовірність відправки своїх військ в Україну, однак спільного рішення немає.

Заяву президента Франції категорично спростували в низці країн, серед яких Сполучені Штати Америки, Польща, Чехія, Австрія та Німеччина.

Литва заявила, що цю ідею варто обговорити, а Канада висловила готовність відправити своїх військовослужбовців, але тільки для навчання українських бійців.

Тим часом Макрон не став відмовлятися від своєї заяви. Він сказав журналістам, що кожне його слово на цю тему було виваженим і продуманим.

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