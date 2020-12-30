Тепер цю угоду повинен підписати прем'єр-міністр Британії.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн від Європейського Союзу сьогодні поставили свої підписи під угодою про торгівлю і співпрацю між ЄС і Великою Британією.

Як повідомляється на сайті Європейської Ради, тепер текст цієї угоди буде відправлено до Сполученого Королівства для підписання прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

Документ почне тимчасово застосовуватися з 1 січня 2021 року.

За словами президента Євроради, підписана угода – це результат багатомісячних інтенсивних переговорів, в ході яких Європейський Союз продемонстрував безпрецедентний рівень єдності.

"Це справедлива і збалансована угода, яка повністю захищає фундаментальні інтереси Європейського Союзу і створює стабільність і передбачуваність для громадян і компаній", - сказав він.

Також цю угоду проаналізує Європейський парламент і Рада ЄС перед тим, як вона буде ратифікована Євросоюзом.

У цьому контексті сказано, що вкрай важливо для Євросоюзу і Британії покладати надії на відкриття нового розділу у їхніх відносинах.

Мішель додав, що Євросоюз готовий працювати пліч-о-пліч з Британією над основними питаннями. Зокрема, співпраця стосуватиметься кліматичних змін перед проведенням 26-ї Конференції ООН з питань зміни клімату, яка відбудеться у 2021 році, а також щодо глобальної відповіді на пандемію, особливо в контексті укладення можливих договорів.

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Крім того, щодо закордонних справ Мішель зазначає, що сторони прагнутимуть співпрацювати в конкретних питаннях на основі спільних цінностей і інтересів.

Вихід Великої Британії з ЄС

Референдум про Brexit відбувся у Великій Британії 23 червня 2016 року. 29 березня 2017 року розпочалася процедура офіційного виходу Британії з Європейського Союзу.

25 листопада 2018 року лідери ЄС схвалили угоду про Brexit. 9 січня 2020 року Палата громад британського парламенту ухвалила законопроект про Brexit, що передбачає вихід країни з ЄС до 31 січня 2020 року.

1 лютого 2020 Велика Британія залишила Європейський союз. За Умовами про вихід з ЄС, до кінця 2020 року у відносинах Лондона і Брюсселя триватиме перехідний період, протягом якого сторони переважно збережуть нинішні правила співпраці й намагатимуться виробити нові.

7 вересня 2020 року прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про те, що якщо Велика Британія і Євросоюз не домовляться про майбутні відносини до середини жовтня, то Лондон буде готовий це прийняти і "рухатися далі".

24 грудня Джонсон повідомив, Велика Британія і Європейський Союз погодили угоду про умови економічної співпраці після Brexit, тобто після 31 грудня цього року.

Джонсон сподівається, що британський парламент схвалить угоду 30 грудня.

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Автор: Віталій Саєнко