США готові продовжувати зустрічі консультативних комісій, щоб обговорити подальше виконання домовленостей і запобігти гонці озброєнь.

Факт припинення участі Росії в договорі про стратегічні наступальні озброєння не вплине на надання допомоги Україні Сполученими Штатами Америки. Таку заяву під час брифінгу зробив представник Державного департаменту США Нед Прайс.

"Заявлене Росією припинення участі в СНО-III не завадить Сполученим Штатам продовжувати підтримку України", – цитує його слова "Укрінформ".

За словами Прайса, Штати і далі реагуватимуть на російську агресію так, як це було сказано раніше і Росії, і решті світу. При цьому він зазначив, що виконання домовленості про скорочення наступальних озброєнь, зокрема СНО-III між ядерними державами, відповідає інтересам США, Росії і всього світу.

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"Ми хочемо конструктивно працювати з РФ над цим. Ми віримо, що це в наших інтересах, ми також віримо, що це відповідальна справа", – додав Прайс.

Представник Держдепу також підкреслив, що США готові продовжувати зустрічі консультативних комісій, щоб обговорити подальше виконання домовленостей і запобігти гонці озброєнь.

Вихід Росії з "ядерного" договору

Під час звернення до Федеральних Зборів 21 лютого 2023 року російський президент Володимир Путін заявив, що Росія тимчасово призупиняє участь у договорі про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Майже через тиждень, 27 лютого, в США підкреслили, що припинення участі РФ в "ядерному" договорі так і не відбулося. Станом на 27 число США все ще продовжували отримувати сповіщення відповідно до умов цього договору.

Вже 28 лютого Путін підписав відповідний документ. При цьому в тексті законопроекту сказано, що рішення про відновлення виконання Росією умов ДСНВ може прийняти президент.

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