Частину проблем Орбан створив собі сам перед останніми виборами, і схоже, що він планує повторити ту саму помилку.

Угорщина стикається з економічними негараздами, які ставлять під сумнів переобрання Віктора Орбана прем’єр-міністром країни за підсумками виборів 2026 року. Про це пише Reuters.

Головною проблемою для Будапешта зараз є висока інфляція, наслідки якої відчутні по всій економіці.

"Угорці не бачили такого зниження рівня життя відтоді, як [партія] Фідес прийшла до влади (у 2010 році)", — сказав Балаш Сент-Івані, політичний економіст з Університету Астона (Британія), який спеціалізується на Центральній Європі.

Відео дня

За словами економістів, на зростання інфляції, особливо у 2022-23 роках, вплинуло російське вторгнення в Україну і пов’язані з ним економічні шоки для Європи, а також дії самого Орбана. Перед парламентськими виборами 2022 року він витратив 5,35 мільярда доларів на державні подачки для населення, що теж підстібнуло інфляцію.

Європейська комісія прогнозує, що за підсумками 2025 року угорська економіка зросте на 1,8% – найменший показник за 15-річне правління Орбана.

Деякі опитування показують, що зростаюча правоцентристська партія "Тиса" Петера Мадьяра обігнала "Фідес". Аналітик Capital Economics Emerging Europe Ніколас Фарр каже, що це підвищує "реальну перспективу" програшу Орбана на виборах вперше після приходу до влади в 2010 році.

Як пише Bloomberg, перед наступними виборами у 2026 році Орбан планує знову вдатися до опосередкованого підкупу виборців, аби перетягнути їх на свій бік. Зокрема він планує надати субсидії у 3 мільйони форинтів (7697 доларів) пенсіонерам у сільській місцевості, щоб допомогти їм відремонтувати свої будинки. Саме пенсіонери та виборці в сільській місцевості є електоральною базою Орбана.

Політика Угорщини: останні новини

Як писав УНІАН, Віктор Орбан знову пригрозив накласти вето на санкції Євросоюзу проти Росії. Угорський прем’єр-міністр обіцяє блокувати санкції, якщо через пів року Україна не відновить транзит російського газу.

За словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, тимчасово зняти угорське вето вдалося лише завдяки Трампу. Орбан дуже поважає нового президента США.

Вас також можуть зацікавити новини: