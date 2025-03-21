Це вийшло зробити одного разу, коли Угорщина виявилася єдиною країною "проти" і незабаром вийде ще.

Найскладнішим питанням у Європі продовжує залишатися підтримка України. Зазвичай для ухвалення спільної заяви від імені Європейської ради потрібне одноголосне схвалення всіх 27 країн ЄС. Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан все ще виступає проти нарощування військової допомоги Україні або навіть просування країни в процесі вступу до ЄС, пише Politico.

Два тижні тому система "одноголосного схвалення" опинилася під загрозою, коли Орбан спробував зірвати ініціативу щодо поповнення нестачі американської допомоги для Києва. Однак 26 країн, що залишилися, домовилися про текст заяви і просто додали його до інших резолюцій, ухвалених одноголосно. Хоча Угорщина відмовилася брати участь у цьому, документ все ж був випущений як офіційний висновок Європейської ради. ЗМІ повідомляє, що цю тактику хочуть застосувати ще раз.

"Це нова реальність. І це корисно з політичного погляду. Хоча в майбутньому ми можемо зіткнутися з іншими проблемами", - повідомив один із високопоставлених дипломатів ЄС. Крім того, зазначається, що заперечення Угорщини тепер просто враховуються - "і швидко ігноруються".

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Розбіжності в Європі

"Після 6 березня ніхто вже не сумнівається в розбіжності в поглядах з однією країною-членом. Звісно, наша мета - завжди ухвалювати рішення всім складом із 27 країн. Але якщо стратегічна розбіжність зберігається, а все вказує на те, що вона залишиться, то ми будемо рухатися вперед у складі 26", - зазначив чиновник на правах анонімності.

На останньому саміті ЄС на початку березня європейські лідери здобули "велику перемогу", заручившись підтримкою прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, відірвавши його від союзу з Угорщиною. Проте жорсткі формулювання, що загрожують новими санкціями проти російської енергетики і торгівлі, можуть не мати великого значення, оскільки їхнє реальне запровадження на рівні ЄС однаково потребує одностайного схвалення - а Угорщина вже неодноразово блокувала спроби "закрити лазівки, що залишилися".

Інший дипломат заявив, що Орбан обрав шлях ізоляції та неліберальної демократії, всупереч очевидним інтересам ЄС і навіть Угорщини. У нього було багато можливостей змінити курс, але він відкинув усі простягнуті руки. "Якщо він вважає, що зможе впоратися самотужки, думаю, мало хто стане його зупиняти", - підкреслив він.

Що відомо про новий проєкт заяви Європи щодо України

У проєкті нової заяви щодо України ЄС знову підтверджує "непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах". У документі йдеться про те, що Європейський Союз дотримується підходу "мир через силу", що вимагає, щоб Україна перебувала в максимально сильній позиції перед переговорами, маючи власні потужні військові та оборонні можливості.

Крім того, ЄС вітає зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні і змінювати позицію найближчим часом не збирається. Однак переговори США з Росією та Україною не вважаються, як "мирні переговори", за словами одного з представників ЄС.

"ЄС вітає зусилля США щодо укладення перемир'я, але продовжить надавати матеріальну підтримку Україні незалежно від їхніх результатів", - додав він.

Інші новини про Європейський Союз

Раніше УНІАН повідомляв, що дві країни завадили виділенню 5 мільярдів євро для України від ЄС. Ними виявилися Франція та Італія, які відмовилися брати на себе зобов'язання щодо конкретних фінансових обсягів.

Крім того, в Угорщині вважають, що Україна має стати "буферною зоною" між Росією та ЄС. "Ми не бачимо безпеку Європи в інтеграції України до оборонних систем, але ми бачимо необхідність буферної зони між Росією та європейськими оборонними структурами, яка служить інтересам як Росії, так і Європи", - зазначив міністр Угорщини у справах Європейського Союзу.

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