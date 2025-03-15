Лагард нагадала, що будь-яка торгова війна шкодитиме всім сторонам конфлікту.

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард висловилася щодо торговельної війни, яку розв'язує президент США Дональд Трамп. Вона застерегла, що це завдасть серйозної шкоди світовій економіці і сильно вдарить по США.

В інтерв'ю BBC глава ЄЦБ зазначила, що країни тільки готуються до заходів у відповідь на торгову агресію Трампа. За її словами, ведуться переговори, щоб запобігти подальшій ескалації, тому що якщо ситуація загостриться, то руйнівні наслідки торкнуться всіх.

"Якщо ми дійдемо до справжньої торговельної війни, яка суттєво пригальмує міжнародну торгівлю, це матиме серйозні наслідки. Для зростання економіки по всьому світу, для рівня цін у всьому світі, але особливо для США", - заявила Лагард.

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За її словами, будь-яка торгова війна шкодитиме всім сторонам конфлікту.

"Ініціатор, той, хто відповідає, потім той, хто відповідає у відповідь, - у підсумку це вдарить по глобальному економічному зростанню. Страждають усі - історія світової торгівлі підтверджує це знову і знову", - підсумувала глава ЄЦБ.

Торгова війна США - останні новини

Президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, а також подвоїв мита на китайські товари. У відповідь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна запроваджує 25% мита на американські товари на суму 30 мільярдів доларів негайно та ще на 125 мільярдів доларів через 21 день.

Міністерство торгівлі Китаю також оголосило, що з 10 березня запровадить до 15% мита на деякі види американського імпорту, включно з сільськогосподарськими продуктами, такими як курка, свинина, соя та яловичина. Також 15 американських компаній потрапили до китайського списку експортного контролю.

Крім того, Трамп пригрозив запровадити мита на імпорт з ЄС у розмірі 25%. 12 березня Євросоюз оголосив про відповідні мита на американські товари в розмірі 28,33 мільярда доларів, після чого президент США вдався до нових загроз запровадити мита, але вже в розмірі 200%.

Також він розкритикував високі мита Індії і заявив, що країна залишається об'єктом взаємних мит, які почнуть діяти з 2 квітня.

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