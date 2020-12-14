Чоловік зірвався з крила, коли до нього підходили поліцейські.

В аеропорту Лас-Вегаса затримали чоловіка, який забрався на крило літака Alaska Airlines.

Читайте такожУ США зазнав аварії винищувач F-16Про це пише CNN.

Рейс з Лас-Вегаса в Портленд готувався до зльоту з міжнародного аеропорту Мак-Карран, коли пілот помітив людину, що йде до літака.

Чоловік перестрибнув через паркан по периметру і був помічений співробітниками аеропорту близько 13:40.

На відео, знятому пасажиром, видно, що чоловік сидить на крилі. Потім він знімає шкарпетки та взуття, намагається залізти на край крила, але зривається, коли до нього підходять поліцейські.

Footage from inside Alaska Airlines flight shows man who climbed onto wing of plane at Las Vegas airport, with the man eventually falling onto the tarmac before being taken into custody. https://t.co/n3NeQgDW77pic.twitter.com/IRVjEcqX7V — ABC News (@ABC) December 14, 2020

Як повідомляється на сайті Alaska Airlines, рейс повинен був вилетіти о 12:30, але вилетів о 16:48.

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Автор: Людмила Жерновська