Трамп зробив заяву про удари по Ірану та імовірну ліквідацію Хаменеї

За словами президента США, Ірану знадобиться багато років на відновлення.

Під час ударів по Ірану в суботу, 28 лютого, було ліквідовано "значну частину" керівництва країни.

Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Америки. У коментарі NBC News він заявив, що загинула більшість тих людей, які "приймають всі рішення".

Американський лідер також відреагував на повідомлення ізраїльських чиновників про смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

"Ми вважаємо, що це правдива інформація", – сказав Трамп.

За його словами, він не знає, хто може замінити Хаменеї. Однак додав, що незабаром йому можуть зателефонувати невідомі особи, щоб обговорити питання про наступника.

"У якийсь момент вони зателефонують мені, щоб запитати, кого я хотів би бачити на цій посаді. Я лише трохи саркастичний, коли кажу це", – додав президент США.

Масовані удари по Ірану Дональд Трамп назвав "успішними":

"Ми завдали величезної шкоди. На відновлення їм знадобиться багато років".

Удари по Ірану: останні новини

Протягом усього дня, 28 лютого, Ізраїль і США завдають ударів по Ірану. За даними Тегерана, внаслідок атак загинуло понад 200 осіб, ще понад 700 постраждали. Загалом було атаковано 24 провінції.

У ЗМІ повідомляють, що було ліквідовано верховного лідера Ірану – 86-річного Алі Хаменеї. Офіційного підтвердження цієї інформації з боку Тегерана не було.

У відповідь на атаки Іран завдав ударів по базах США у кількох країнах. Зокрема, вибухи лунали в ОАЕ, Катарі та Бахрейні.

