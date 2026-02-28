Коли не буде світла в Україні в перший день весни: графіки відключень на 1 березня

В країні тривають аварійно-відновлювальні роботи.

В неділю, 1 березня, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. При цьому для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

За інформацією НЕК "Укренерго", причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - зазначається в повідомленні.

Графік відключення світла - Суми і область

Для Сум та області відключення світла заплановані в чотири етапи, окрім півчерги 1.2, яку вимикатимуть пять разів на добу, а також півчерг 3.2, 4.2, 5.1, 5.2 та 6.1, які вимикатимуть три рази на добу, а от півчерга 4.1 буде без електроенергії лише два рази. Загальна кількість годин без світла за добу складе 14 годин.

Графік відключення світла - Київ

У столиці графіки погодинних відключень не запроваджували вже довгий час. Для киян діють індивідуальні графіки подачі світла. Тому дізнаватися, коли конкретну адресу буде заживлено, варто на сайті постачальника.

Графік відключення світла - Житомир і область

За інформацією Житомиробленнрго, по команді НЕК "Укренерго" обмеження споживання будуть застосовуватися:

з 08:00 до 16:00 - 0,5 черги;

з 16:00 до 20:00 - 1,5 черги;

з 20:00 до 24:00 - 1 черга.

До 8:00 наразі обмеження споживання електроенергії не заплановані.

При цьому найбільше кількість годин без світла буде у першої черги - чотири години загалом.

Графік відключення світла - Запоріжжя і область

Не оминули відключення і Запорізьку область. Так, за інформацієї Запоріжжяобленерго, світло вимикатимуть по два рази на добу у всіх чергах, крім 5.2, 6.1 та 6.2, де світло вимикатимуть лише один раз. Загалом світла не буде максимум 10 годин.

Графік відключення світла - Київська область

За інформацією ДТЕК, графіки відключень для Київської області будуть майже непомітними. Крім того, підчергам 2.1 та 4.1 взагалі не планують вимикати світло. Максимальний період без електроенергії складе близько 3,5 години.

Графік відключення світла – Дніпро і область

Компанія ДТЕК також опублікувала графіки для Дніпропетровської області. Загалом світло вимикатимуть два рази на добу всім підчергам, крім 2.2 та 4.2 – їм електроенергію вимикатимуть один раз. Максимальний період без електроенергії складе близько 7 години.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко зазначав, що очікувати на звичні графіки для столиці, де діють індивідуальні відключення для кожного будинку, не варто мінімум до квітня.

В свою чергу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що Київ наразі отримує електричну енергію за рахунок зовнішніх високовольтних ліній, а теплопостачання в столиці забезпечують дві теплоелектроцентралі та десятки котелень. За його словами, Дарницька ТЕЦ найближчими місяцями не зможе подавати опалення, а от ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 працюють і подають тепло, хоча й не на повну потужність.

