У них візьмуть участь майже 2 тисячі військовослужбовців, а також 300 одиниць техніки.

У Польщі розпочалися військові навчання країн Вишеградської четвірки під назвою Puma-22.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram, навчання триватимуть до 9 листопада.

"У них візьмуть участь майже 2 тисячі військовослужбовців із Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Великої Британії та США, а також 300 одиниць техніки", - сказано в повідомленні.

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Метою навчань є підвищення оперативної сумісності військ, а також перевірка вміння планувати, організовувати і проводити тактичні операції у взаємодії з союзниками.

Як відомо, до Вишеградської четвірки входять Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина.

Міжнародні військові навчання на фоні війни в Україні

Поки в Україні триває героїчна боротьба з російською ордою, військові зі всього світу відточують навички бою. Зокрема, днями на півдні Азербайджанської Республіки поблизу кордонів Ірану почалися навчання військових частин сил спеціального призначення.

Також у Литві починаються найбільші для країни міжнародні військові навчання НАТО "Залізний вовк-2022". Два тижні на полігоні в Швянченському районі тренуватимуться військові з Литви, Бельгії, Чехії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Люксембургу, Великої Британії, Сполучених Штатів, а також Австралії. Загалом у злагодженні візьмуть участь 3,5 тисячі військових і 700 одиниць бойової техніки: танків, БМП, бронетранспортерів, арт-установок. Бойову групу передових сил НАТО очолить Німеччина.

Тим часом в Білорусі знову продовжено перевірку бойової готовності підрозділів Збройних сил: Лукашенко продовжує грати в продовження "військових навчань".

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