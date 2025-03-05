У своїй промові він згадав і війну в Україні, заявивши, що "настав час зупинити це безумство", але не став детально описувати, яким чином він збирається це зробити.

Президент США Дональд Трамп виступив із промовою в стилі "Про становище країни" перед обома палатами Конгресу.

Спіч Трампа, під час якого він заявив, що "Америка повернулася", тривав годину і 40 хвилин. Видання The Wall Street Journal (WSJ) підбило основні підсумки з президентського виступу.

Трамп закликав припинити війну в Україні, яку він описав як "жахливий і жорстокий конфлікт". Він зазначив, що "настав час зупинити це безумство", але не став докладно описувати, яким чином він збирається це зробити.

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Він також прокоментував заяву українського президента Володимира Зеленського про готовність до нових переговорів. Трамп сказав, що цінує кроки Зеленського.

Трамп похвалив зусилля мільярдера Ілона Маска зі скорочення витрат у Департаменті ефективності державного управління. "Це тільки початок", - сказав Трамп, додавши, що його адміністрація також вивчає шахрайство в програмі соцзабезпечення, вказавши на людей, старших за 100 років, які все ще перебувають у системі. У звіті генерального інспектора за 2023 рік було встановлено, що 18,9 млн осіб, народжених у 1920 році або раніше, були в системі, але далеко не всі з них фактично отримували допомогу.

Крім того, Трамп знову звинуватив свого попередника Джо Байдена, якого він називав "найгіршим президентом в історії США", у низці складних проблем, з якими зіштовхнулася його адміністрація, як-от інфляція, ціни на яйця і війна в Україні.

Приблизно через чотири хвилини після початку промови Трампа деякі демократи почали освистувати і перебивати президента. Демократ із Техасу Ел Грін пригрозив палицею Трампу, за що його видворили із залу. Грін сказав журналістам: "Варто дати людям знати, що є люди, які збираються протистояти" Трампу.

Серед іншого Трамп закликав Конгрес схвалити більше фінансування його кампанії з депортації та повторив свої плани зі створення "золотої карти", яка надасть постійне місце проживання у США в обмін на $5 млн.

Видання зазначило, що в промові було мало нових політичних заяв, але Трамп, який відомий своєю майстерністю, створював емоційні моменти, використовуючи своїх слухачів під час промови, яка стала найдовшою у своєму роді в історії.

Критика Трампа у США

Демократи накинулися на президента США Дональда Трампа через зупинку допомоги Україні. Вони заявляють, що він схилився перед російським диктатором Володимиром Путіним.

Вони навіть обговорювали різні варіанти протесту проти виступу президента США Дональда Трампа перед Конгресом.

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