За його словами, військові не встановили жодних часових рамок для цієї операції.

Генерал-лейтенант армії оборони Ізраїлю Бенні Ганц відповів, скільки триватиме наземна операція ЦАХАЛ проти терористичного угрупування ХАМАС у секторі Гази.

Як повідомляє The Times of Israel, Ганц заявив журналістам, що Ізраїль не встановив часових обмежень для поточної операції в Газі.

"Щодо питання про тривалість операції – обмежень немає", – сказав Ганц на брифінгу в Тель-Авіві у середу, 8 листопада.

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Водночас колишній міністр оборони та очільник ЦАХАЛу, який зараз є членом військового кабінету, заявив, що ця війна є екзистенціальною як з точки зору безпеки Ізраїлю, так і з точки зору збереження сіоністських і демократичних цінностей держави.

"Війна тут ведеться за наше існування та за сіонізм, тому я не можу дати оцінку тривалості кожного етапу війни та бойових дій, які почнуться після неї. Ми не можемо відступити від нашої стратегічної мети", – каже сказав Ганц.

Сили Ізраїлю увійшли в місто Газу

Місто Газа зараз оточене, і ЦАХАЛ діє в місті, заявив прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант підтвердив, що сили ЦАХАЛу знаходяться в центрі міста. Він додав, що лідер ХАМАС в Секторі Гази Яхья Сінвар оточений в бункері. Але де знаходиться цей бункер, міністр не уточнив.

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