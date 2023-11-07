Це перший раз, коли ми чуємо від ізраїльтян будь-які вказівки на те, що вони знають, де насправді знаходяться командири ХАМАСу.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант підтвердив, що сили ЦАХАЛу знаходяться в центрі міста Газа. Він додав, що лідер ХАМАСу в секторі Газа Яхья Сінвар оточений в бункері. Але де знаходиться цей бункер, міністр не уточнив, пише Sky News.

Галлант сказав, що Ізраїль не буде правити Газою після війни, як і ХАМАС.

Марк Стоун, який веде репортаж із Сдерота в Ізраїлі, каже, що повідомлення Міністра оборони Ізраїлю містило три "важливі" моменти.

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За словами Стоуна, коментарі міністра стали підтвердженням того, що ізраїльські війська знаходяться "в самому серці" міста Газа. Місто Газа є "одним з найбільш густонаселених районів планети, і частина населення переїхала, але далеко не всі", говорить він.

Стоунз зазначає, що для ізраїльських військ це буде "найскладніша міська бойова обстановка, з якою доведеться мати справу будь-якому солдату". За його словами, якщо солдати будуть перебувати на землі, будь-які авіаудари "потенційно можуть бути більш точними".

Другий важливий момент, за словами Стоуна, полягає в тому, що, за словами міністра, лідер ХАМАС Яхья Сінвар був оточений в бункері.

"Це перший раз, коли ми чуємо від ізраїльтян будь-які вказівки на те, що вони знають, де насправді знаходяться командири ХАМАСу", - говорить він.

Третій важливий момент, за словами Стоуна, полягає в тому, що міністр заявив, що "не буде технічної або гуманітарної паузи до тих пір, поки не будуть звільнені заручники".

Здається, це суперечить Нетаньяху, який раніше припускав, що технічні паузи можуть бути можливими до того, як заручники, утримувані ХАМАСом, будуть звільнені.

"Це говорить про розкол, який був настільки очевидним у самому ізраїльському військовому кабінеті", - каже Стоун.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС - останні новини

Місто Газу зараз оточений, і ЦАХАЛ діє в місті, заявив Біньямін Нетаньяху. За його словами, ЦАХАЛ посилює тиск на ХАМАС і вбив "багатьох терористів", в тому числі підпільних.

Раніше він заявив, що розгляне можливість "невеликих тактичних пауз" в бойових діях, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги або вихід заручників з сектора Газиа

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