Трампу доведеться піти на поступки Ірану: Politico розкрило деталі переговорів

Хоча Трамп стверджує, що у нього є всі козирі, йому доведеться піти на поступки, щоб укласти угоду з Тегераном.

Президент США Дональд Трамп прагне до переговорів про припинення війни з Іраном, про що свідчить його заява про тимчасове припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном.

Як пише Politico, зіткнувшись із зростанням цін і падінням рейтингів, Трамп може виявитися більш поступливим до деяких вимог Тегерана.

"Він готовий піти на більшу кількість компромісів, тому що дуже хоче, щоб це закінчилося", - прокоментував високопоставлений чиновник з країн Перської затоки, обізнаний з ходом переговорів.

Чиновник додав, що Трамп "серйозно ставиться до переговорів і дуже хоче, щоб це закінчилося, але іранці поки відмовляються дати йому те, що йому потрібно, щоб зберегти обличчя і піти".

Що заявляє Трамп

Сам Трамп висловив думку, що й Іран також бажає укласти угоду.

"Іран хоче укласти угоду, і ми дуже добре з ними спілкуємося".

До того ж, глава Білого дому знову повторив слова про те, що Іран не може мати ядерної зброї, і додав, що "сьогодні іранці готові робити те, до чого не були готові два місяці тому".

Видання припустило, що Трамп відкинув ідею угоди, яка могла б включати 20-річний мораторій на збагачення урану Іраном.

Білий дім не дав конкретної відповіді на питання, чи може президент прийняти угоду, яка дозволить Ірану збагачувати уран для цивільних цілей у майбутньому.

Однак, за словами двох осіб, обізнаних з ходом переговорів, 20-річний мораторій насправді є пропозицією адміністрації Трампа. Іран, за словами цих двох людей, запропонував лише 5-річний мораторій. Трамп також вимагає, щоб Іран відмовився від поставок частково збагаченого урану. Однак Тегеран відкидає цю вимогу.

Крім того, Трамп заявив, що Іран "погодився повернути ядерний пил, який знаходиться глибоко під землею", але сам Тегеран цього поки не підтвердив.

"Ці спірні моменти чітко показують, що, незважаючи на всі заяви Трампа про те, що США "тримають козирі" на переговорах, Іран продемонстрував здатність витримувати блокади та бомбардування, продовжуючи при цьому утримувати контроль над світовими ринками, обмежуючи потік морського транспорту в Ормузькій протоці", - констатувало видання.

Якщо Трамп у підсумку припинить блокаду протоки і укладе угоду з можливістю подальшого збагачення урану, це викличе питання щодо його стратегії.

"Ця війна завдала величезної матеріальної шкоди, призвела до загибелі людей, не кажучи вже про ізоляцію, яку вона створила для США", - сказав п'ятиразовий посол США Крістофер Гілл, додавши, що "важко виправдати або навіть пояснити те, що сталося за останній місяць".

Ситуація в Ірані

У Пентагоні заявляли, що незабаром США відправлять на Близький Схід тисячі військових, щоб посилити тиск на Іран. Таким чином Трамп має намір схилити Іран до укладення угоди на своїх умовах.

14 квітня стало відомо, що США та Іран обговорюють можливість проведення нового раунду переговорів для закінчення війни на Близькому Сході.

