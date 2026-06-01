Зеленський закликав Кремнієву долину до співпраці у сфері оборонних технологій та ШІ

Президент України Володимир Зеленський заявив про зацікавленість у поглибленні співпраці з американськими технологічними компаніями у сфері штучного інтелекту та оборонних розробок.

У програмі "Face the Nation" на каналі CBS News глава держави наголосив, що Україна та США мають взаємодоповнювальні переваги. За його словами, американські компанії володіють передовими ШІ-технологіями, тоді як Україна накопичила унікальний практичний досвід застосування безпілотних систем та інших інновацій безпосередньо на полі бою.

Зеленський зазначив, що таке поєднання технологічних можливостей і бойового досвіду може стати одним із найпотужніших партнерств у світі у сфері оборонних технологій.

Україна за останні роки значно наростила виробництво та використання безпілотників, а також засобів протидії дронам. Власні розробки дозволяють українським силам завдавати ударів по цілях далеко за лінією фронту, а отриманий досвід привертає дедалі більшу увагу міжнародних виробників озброєнь.

"Американські технологічні компанії мають безліч цікавих технологій штучного інтелекту, яких у нас немає. А ми маємо багато того, чого немає у них, завдяки нашому бойовому досвіду. Я вважаю, що ця співпраця може стати масштабною та найпотужнішою у світі" – заявив Зеленський.

Водночас у США стрімко розвивається сектор оборонних технологій, який активно використовує можливості штучного інтелекту та автономних систем. Зокрема, значні інвестиції залучають компанії, що працюють над безпілотними платформами та новими видами високотехнологічного озброєння.

Президент України підкреслив, що зараз настав час переходити від обговорень до практичної співпраці та реалізації спільних проєктів у найкоротші терміни.

Використання дронів із ШІ у війні проти Росії

Нагадаємо, як пише Forbes, новітні українські БПЛА з підтримкою штучного інтелекту почали масовано розносити логістику росіян у глибокому тилу. Таким чином вдалося перетворити сухопутний міст до окупованого Криму на справжню пастку.

Також на зміну класичним штурмам Україна використовує дрони, здатні виконувати високотехнологічні операції. Ці БПЛА, оснащені технологіями штучного інтелекту, стають головним інструментом зачистки закритих приміщень, в яких ховаються окупанти.

