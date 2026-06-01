Легендарна RPG з нульових отримає рімейк – за справу взявся творець оригіналу

Також у розробці може перебувати ремейк першої Baldur’s Gate.

За даними видання PC Gamer, у розробці перебуває рімейк культової RPG Baldur’s Gate 2. Над ним нібито працює ветеран BioWare та провідний дизайнер оригінальної гри Кевін Мартенс.

При цьому мова може йти не тільки про другу частину. Журналісти повідомляють, що перша частина, найімовірніше, теж отримає оновлену версію. Такий підхід виглядав би логічним, враховуючи, що Baldur's Gate 2 безпосередньо продовжує події першої гри.

Виданню не вдалося з'ясувати, наскільки масштабною виявиться переробка класичної серії. У Baldur’s Gate і Baldur’s Gate 2 вже є розширені видання – які, по суті, є ремастерами. Їх випустила студія Beamdog у 2012 та 2013 роках відповідно.

У будь-якому разі, вважає PC Gamer, рімейки Baldur’s Gate навряд чи гратимуться як Baldur’s Gate 3 від Larian Studios. В оригінальних іграх, з моменту виходу яких минуло понад 25 років, бої відбувалися в реальному часі з активною паузою. Перехід до покрокової системи в стилі 3-ї частини вимагав би від розробників повністю переробити бойову систему.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що HBO зніме серіал-продовження Baldur's Gate 3. Шоуранером стане Крейг Мейзін, автор The Last of Us і Чорнобиля.

Тим часом творці Baldur's Gate 3 зараз працюють над новою частиною Divinity. Свен Вінке обіцяє, що геймплей здивує нас, але його покажуть ще нескоро.

А вже 5 червня на ПК, Xbox і PS5 відбудеться реліз рімейка Gothic, який анонсували ще в 2020 році. Автори обіцяють "вірність духу оригіналу", але з сучасною графікою, бойовою системою та адаптацією під геймпади.

