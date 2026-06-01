Травень став місяцем найбільших невдач для наступів ворога з осені 2023 року, - DeepState

Сили оборони минулого місяця завдяки просуванню звільнили більше території, аніж ворогу вдалося окупувати.

У травні вперше з осені 2023 року приріст окупованих територій для російських загарбників став від’ємним. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState в Telegram.

Зокрема, російські загарбники повністю провалили минулий місяць, оскільки у них фіксується "найгірший приріст окупованої території починаючи з жовтня 2023-го, коли ворог розпочав стратегічну наступальну операцію на більшості ділянок фронту".

"За травень противник окупував всього 14 кв км української території. Хоча варто розуміти, що в цілях безпеки ми показуємо просування Сил Оборони України із затримкою, тому без конкретики, але готові заявити, що це перший місяць за останні роки після "Контрнаступу 2023", коли приріст окупованої території для окупантів став від'ємним", - наголошується у повідомленні.

При цьому, як пишуть аналітики, війна входить в новий етап і для Української держави важливо не втратити ініціативу.

Також відзначається фактор хороших кадрових змін в Україні, і зокрема, йдеться про нового міністра оборони Михайла Федорова, нового командувача УВ "Схід" Віктора Ніколюка, і про дуже багато тямущих комкорів та комбригів, які стають на посади.

"Цікавим фактом є приріст штурмових дій – на 37.5%. Маємо рекорд у більше ніж 7000 атак. Але результату великого нема, бо російська армія продовжує деградувати на тактичному рівні. Нам постійно надають відео, де окупанти проводять в кращому випадку штурмові дії двійками, а дуже часто 1 росіянин штурмує в соло. Але поки він дійде, то по ньому прилетить все", - сказано у повідомленні.

Крім того, тенденція з інфільтраціями ворожих сил залишається, але суттєво виросла реакція Сил Оборони на проникнення противника. Окупантам все складніше здійснити "флаговтик чи накопичитися".

"На жаль, проблемною залишається ситуація в Костянтинівці і перспективи для міста далеко не найкращі", - наголошують аналітики.

Звільнення територій

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку 2026 року Сили оборони звільнили 590 кілометрів території.

У травні Сили оборони України звільнили територію поблизу Новоселівки. Крім того, Сили оборони проводять зачистки від російських окупантів поблизу Воронного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатського та Зеленого Гаю. Загалом, йдеться про звільнення щонайменше 46 кв км території.

