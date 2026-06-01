У Москві почали обмежувати продаж бензину після українських ударів

Ліміти на продаж пального також встановили в окупованих районах Запорізької та Донецької областей.

Дефіцит автомобільного пального, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, дістався й до столичного регіону Росії. Про це повідомляє The Moscow Times.

У Новій Москві (територія, приєднана до столиці РФ в ході наймасштабнішого проєкту розширення Москви) на автозаправних станціях почали з’являтися оголошення про обмеження продажу бензину до 60 літрів в одні руки, а дизельного пального – до 100 літрів.

Такий порядок відпуску пального діятиме "до подальших розпоряджень".

Відео дня

Раніше в окупованому Севастополі запровадили обмеження на продаж бензину – не більше 20 літрів в одні руки, а також ввели талони на дизельне пальне. Згодом росіяни заявили про "тимчасову" нестачу бензину марок АІ-92 та АІ-95.

Ліміти на продаж пального почали вводити і в інших окупованих регіонах України – зокрема в частинах Запорізької та Донецької областей.

Зазначається, що причиною дефіциту стали українські удари. За оцінками західних фахівців, у травні Україна встановила рекордну за весь період повномасштабної війни інтенсивність ударів по російських нафтопереробних заводах – 16 атак за місяць.

Крім того, понад десять ударів припали на нафтопроводи, нафтобази та портові об’єкти. До другої половини травня в РФ було зупинено нафтопереробні заводи із сукупною потужністю близько 238 тис. тонн на добу – приблизно чверть загального обсягу переробки в країні.

У центральних регіонах РФ нафтопереробка фактично була паралізована після ударів по великих НПЗ у Киришах, Москві, Нижньому Новгороді, Рязані та Ярославлі. Сукупно ці підприємства забезпечували понад 30% виробництва автомобільного бензину в країні та близько 25% дизельного пального.

В Росії також фіксуються проблеми з наземним постачанням пального до Криму. Причиною називають активність українських безпілотників середньої дальності, які суттєво ускладнили рух федеральною трасою Р-280 "Новоросія" з напрямку Ростова.

Російські пропагандистські канали пишуть, що логістика постачання до Херсонської та Запорізької областей, а також до Криму, "частково паралізована" через зростання кількості ударів дронів по транспортній інфраструктурі та вантажних перевезеннях.

Економіка Росії потерпає від війни - інші новини

Раніше УНІАН писав, що у Росії дедалі частіше лунають розмови про можливе завершення війни на тлі потреби стабілізувати та підтримати економіку.

У першому кварталі 2026 року російська економіка скоротилася на 0,2%. Влада РФ пояснює це високими відсотковими ставками, західними санкціями та "міцним" рублем. Наразі прогноз зростання на поточний рік залишається стриманим і становить близько 0,4%.

Попри економічні труднощі, Москва продовжує спрямовувати значні кошти на ведення війни. На Заході вважають, що реальні витрати РФ на війну можуть суттєво перевищувати офіційно оприлюднені дані. За оцінками експертів, фактичні оборонні витрати Кремля більш ніж на 60% вищі за заявлені показники.

Вас також можуть зацікавити новини: