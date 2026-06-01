Франція затримала танкер 'тіньового флоту' РФ, підозрюваний в обході санкцій

Макрон заявив, що спроби обходити міжнародні санкції та порушувати морське право є неприйнятними, особливо якщо вони сприяють фінансуванню війни Росії проти України.

Французька влада підтвердила затримання нафтового танкера "Тагор", який, за даними Парижа, може належати до так званого російського "тіньового флоту", що використовується для обходу західних санкцій.

За інформацією Politico, судно вирушило з російського порту Мурманськ та було перехоплене військово-морськими силами Франції більш ніж за 400 морських миль від атлантичного узбережжя країни. За попередніми даними, танкер міг використовувати фальшивий прапор для приховування свого походження та діяльності.

"Неприпустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки", – написав президент Франції Еммануель Макрон у своєму дописі на Х.

Операція проводилася за підтримки Великої Британії, яка останнім часом розширила повноваження своїх сил щодо затримання російських суден, підозрюваних у порушенні санкційного режиму.

У Кремлі різко розкритикували дії Франції. Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав затримання незаконним і заявив, що Москва врахує цей випадок для забезпечення безпеки своїх вантажів у майбутньому.

За інформацією французької влади, танкер наразі супроводжують військові кораблі до одного з французьких портів для подальшого розслідування. Це вже четверте затримання російського судна Францією з початку 2026 року в межах боротьби з обходом міжнародних санкцій.

Загрози від тіньового флоту РФ

Як повідомляв Financial Times з посиланням на керівника найбільшої у світі компанії з утилізації суден, понад половина світового флоту нафтових танкерів, на які накладено санкції, піддається корозії, що створює ризик значної екологічної катастрофи. За словами виконавчого директора GMS Partnership Аніла Шарма, більше половини цих суден потрібно утилізувати якомога швидше.

Окрім екологічної, тіньовий флот несе ще й військову загрозу. Так, за інформацією розвідки, російський персонал цих суден займався шпигунством у європейських водах. Зазначається, що деякі з цих суден, які часто зареєстровані в країнах, що не мають до цього відношення, незадовго до виходу з порту поповнили свої екіпажі додатковими членами.

