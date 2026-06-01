'Ці проблеми ігноруються': омбудсман обурився порушеннями прав людини під час мобілізації

Омбудсман наголошує, що застосування сили, затримання громадян та вилучення особистих речей продовжуються.

Системні порушення прав людини під час мобілізації в Україні досі ігноруються. Про це у своєму Telegram-каналі написав Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Він зазначив, що зараз презентують нову реформу мобілізації і "вже попереджають, що вона буде "болючою".

"Але чи не варто, перш ніж лякати суспільство новими правилами, нарешті відповісти: чому системні порушення прав людини під час мобілізації досі ігноруються?!" - обурився Лубінець.

Уповноважений ВРУ з прав людини зазначив, що три тижні тому під час представлення Щорічної доповіді у Верховній Раді України він публічно запропонував створити при Міністерстві оборони робочу групу за участі представників парламенту та Офісу омбудсмана для реагування на випадки порушення прав людини під час мобілізаційних заходів. Офіційний лист він надіслав до Міноборони.

"Який результат? Жодної робочої групи досі немає! Натомість я продовжую отримувати звернення щодо системних порушень прав людини. На практиці ми бачимо: застосування сили - продовжується, затримання громадян - продовжуються, вилучення особистих речей - теж. І найцинічніше - це все роблять у балаклавах!" - підкреслив Лубінець.

Він додав, що його запевняли, що люди у балаклавах більше не братимуть участі в таких заходах, і що відповідний наказ виконуватиметься. Омбудсман обурився щодо того, їхто контролює дотримання наказу МОУ, і хто відповість за його фактичне ігнорування.

"Не можна вимагати від громадян сумлінного виконання своїх обов'язків, якщо окремі посадові особи дозволяють собі порушувати їхні права. Не можна говорити про реформу, коли проблеми, на які роками звертає увагу Офіс омбудсмана, залишаються без вирішення. Тому вкотре вимагаю негайного створення робочої групи при Міністерстві оборони!" - закликав Уповноважений.

Зміни в українській мобілізації - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр економіки України Олексій Соболев зазначав, що в Україні розробляють механізм, який залучить до економіки чи лав Сил оборони близько 2 мільйонів українських чоловіків, які наразі ховаються від мобілізації.

Водночас радник міністра оборони Сергій Стерненко розповів, що Міністерство оборони України готує армійську реформу, яка складатиметься з двох етапів. Перший етап розпочнеться у червні і стосуватиметься змін у грошовому забезпеченні, а стосуватиметься змін в питанні мобілізації.

