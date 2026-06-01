У Польщі знову запускають скандальний 'сатанинський' автобус 666

Скандальний автобусний маршрут № 666, що курсує до польського приморського курорту Гель, відновить рух цього літа. Три роки тому його скасували через скарги віруючих.

Як пише The Independent, так зване "Шосе до Геля" (Highway to Hel, що звучить подібно до назви пісні Highway to Hell, тобто "Шосе до пекла", австралійського рок-гурту AC/DC – ред.) обслуговувалося місцевою компанією PKS Gdynia, але у 2023 році після протестів з боку деяких релігійних груп маршрут було перейменовано на 669.

Зокрема, одна з таких організацій звинуватила автобусну компанію в "поширенні сатанізму".

Водночас номер маршруту привернув багато уваги: туристи фотографували автобуси, публікували знімки в соціальних мережах і називали цей маршрут "автобусом до пекла".

Однак тепер автобусна компанія FlixBus оголосила про відновлення цього маршруту з новим 13-годинним маршрутом, що з'єднує Краків з Гелем, проходячи через столицю Варшаву та найпопулярніші курорти на півострові Гель.

Новий маршрут курсуватиме щодня протягом літнього сезону, відправляючись із Кракова о 6:00 ранку, прибуваючи до Варшави близько 10:30 ранку та до Геля до 20:00.

"Число 666 було обрано навмисно як маркетинговий елемент, покликаний підвищити впізнаваність маршруту на популярному курортному маршруті до Геля", – заявив представник FlixBus Олександр Каленик польському інформаційному агентству TVN24.

"Краще, коли маршрут сам по собі пояснює, куди він веде. У даному випадку дійсно більше нічого сказати. Усі зрозуміють", – додав керуючий директор FlixBus у Східній Європі Міхал Леман, повідомляє сайт Trójmiasto.pl.

Курорт Гель – цікаві факти

Курортне містечко Гель, розташоване в Поморському воєводстві на півночі Польщі, є популярним місцем відпочинку, що влітку щодня приваблює десятки тисяч туристів.

Гель розташований на краю однойменного 35-кілометрового півострова на узбережжі Балтійського моря і налічує близько 3000 жителів.

Туризм у Польщі

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, влада польського міста Лодзь офіційно оголосила 2026-й рік Роком Відьмака. Справа в тому, що саме в цьому місті народився і живе польський письменник Анджей Сапковський – творець цієї популярної фентезійної саги.

Тим часом, товстий чорно-білий кіт Гацек став головною визначною пам'яткою польського міста Щецин.

