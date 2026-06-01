Гривня в антирейтингу світових валют: на скільки послабилася з початку року

Російських рубль увійшов до трійки найсильніших валют по відношенню до долара.

Українська гривня посіла 11 місце у світовому антирейтингу валют за підсумками січня-травня 2026 року. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, абсолютним лідером антирейтингу став лівійський динар, який послабився до долара на 14,6% з початку року. Гривня втратила 4,68%.

"Найбільш сильні валюти за 4 місяці - замбійська квача, ізраїльський шекель, російський рубль", - написав аналітик.

Відео дня

Їхнє зміцнення з початку року склало від 11% до 20%.

Водночас за підсумками травня рейтинг найсильніших валют очолив російський рубль, який зріс на 5,8% по відношенню до долара. Друге і третю місця посідають ізраїльскій шекель та конголезійській франк відповідно.

Найбільше в травні послабився ганський седі (на 11,25%).

Курс валют – інші новини

Національний банк України встановив на вівторок, 2 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,30 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,60 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 5 копійок.

На початку літа валютний ринок України може отримати певне сезонне полегшення завдяки збільшенню пропозиції овочів, ягід та іншої плодоовочевої продукції. Це може частково стримати інфляцію та підтримати відносну стабільність гривні, розповів у коментарі УНІАН директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Тарас Лєсовий.

Вас також можуть зацікавити новини: