Євросоюз сподівається, що українці зможуть прогнати окупантів, зазначив очільник європейської дипломатії.

Європейський союз не визнає частиною Росії жодного захопленого квадратного кілометра української землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі.

Зокрема, його запитали, як вплинуть дії Росії з проголошення захоплених українських територій частиною Росії на можливість встановлення режиму припинення вогню.

"Ми не визнаємо жодного квадратного кілометра української землі, захопленої росіянами. Як ми не визнали Крим, так ми не визнаємо жодну частину України, яка буде заявлена частиною Російської Федерації. Ми захищаємо територіальну цілісність України. І коли ми кажемо, що сподіваємося, що Україна виграє цю війну, це означає, що вони (українці - Ред.) зможуть відкинути загарбників за межі їхніх кордонів", - наголосив Боррель.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці російські війська вдерлися в Україну і назвала війну в нашій країні "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" наших земляків. РФ вдалося захопити низку українських населених пунктів, у тому числі Херсон та Енергодар.

Держави-члени Євросоюзу та США вирішили допомогти Києву - запровадили проти Москви нові санкції та надали українській стороні зброю.

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