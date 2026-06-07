Україна на піку могутності: президент Фінляндії назвав 7 ознак

Ніколи раніше за час війни Україна не була у кращій позиції, ніж зараз, вважає фінський лідер.

Україна нині перебуває у значно кращій позиції у війні проти Росії, ніж у попередні роки. Таку думку в інтерв'ю швейцарській газеті NZZ висловив президент Фінляндії Александер Стубб.

Він наголошує, що ситуація для України еволюціонувала від боротьби за виживання до системного виснаження противника. За його словами, розпочався "математичний" етап війни, де ключову роль відіграють ресурси та співвідношення втрат. І в цій "математиці" Україна бере гору.

На підтвердження своєї позиції Стубб навів низку аргументів, які, за його словами, демонструють перевагу України:

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Українські сили щомісяця в останні пів року виводять з ладу близько 35 тисяч російських військових.

Росія здатна мобілізувати приблизно 27 тисяч військових на місяць, що створює дефіцит особового складу.

Співвідношення втрат змінилося з 1:3 на користь України до 1:8 на користь України.

95% втрат спричинені ударами дронів і ракет, а не стрілецькими боями.

На фронті утворилася 20–40-кілометрова "зона ураження" з надзвичайно високою смертністю.

У березні Україна вперше почала завдавати більше ударів по території Росії, ніж російська ППО могла перехопити.

У квітні Україна вперше відвоювала більше територій, ніж втратила.

Стубб підкреслив, що оцінює ситуацію на основі розвідувальних даних і "на основі фактів" вважає нинішній стан війни несприятливим для Москви.

"Україна на полі бою перебуває у кращій позиції, ніж будь-коли від початку війни", - переконаний фінський президент.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Україна реалізує нову кампанію тиску на Росію, яка частково відтворює ідею контрнаступу 2023 року щодо ізоляції Криму, але тепер використовує інший підхід. Йдеться про поступове ураження російської логістики, насамперед шляхів постачання до окупованого півострова.

Цей підхід є менш амбітним, ніж план 2023 року: замість швидкого звільнення територій Україна зосереджується на стабілізації фронту та виснаженні російських можливостей. Водночас Київ діє значно більш приховано, ніж під час попереднього контрнаступу.

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