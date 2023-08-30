Зокрема, план з підготовки 30 тисяч українських військових мають виконати до кінця жовтня.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель пропонує збільшити план з підготовки українських солдат з 30 до 40 тисяч військових, яких треба підготувати в ЄС до кінця року в рамках Місія ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).

За його словами, тренувальна місія Євросоюзу для підготовки українських солдатів має реальний вплив і практично втілюється з безпрецедентною швидкістю.

"Ця місія вже підготувала 25 тисяч українських солдат, і деяких з них у Толедо завдяки іспанській армії. І буде виконана мета, яка спочатку передбачала підготовку до кінця року. До кінця жовтня буде підготовлено 30 тисяч українських солдат в рамках цієї місії", - сказав Боррель на брифінгу за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у місті Толедо (Іспанія).

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Він додав, що завжди відстоює позицію, що треба робити більше та швидше.

"Я пропоную міністрам збільшити кількість українських солдатів, яких треба підготувати до кінця року, до 40 тисяч осіб", - наголосив Боррель.

Високий представник сказав, що важливо враховувати мінливі потреби української армії і працювати не тільки в кількісному, але і якісному відношенні. Він привітав рішення Нідерландів і Данії надати Україні винищувачі F16.

"Ми вивчимо можливість як ми зможемо інтегрувати ці навчання пілотів на F16 в рамках нашої місії. Наша місія повинна також бути спроможною зробити внесок у навчання пілотів для цих літаків", - додав Боррель.

Місія з надання Україні військової допомоги - що відомо

17 жовтня 2022 року Рада Євросоюзу ухвалила рішення про створення місії з надання Україні військової допомоги (EUMAM Ukraine). В рамках місії плануються індивідуальна, колективна та спеціалізована підготовка українських військовослужбовців, у тому числі бійців Сил територіальної оборони.

Спочатку в Євросоюзі планували до кінця цього року підготувати 30 тисяч українських військових в рамках цієї місії.

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