Це перша поїздка Блінкена за кордон з моменту перемоги Трампа на виборах 5 листопада.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який є головним дипломатом адміністрації Джо Байдена, вирушає до Брюсселя для переговорів з європейськими союзниками щодо України.

Переговори проходитимуть на тлі занепокоєння тим, що новообраний президент США Дональд Трамп може зупинити підтримку України у війні з Росією. Про це повідомляє Reuters.

Це перша поїздка Блінкена за кордон з моменту перемоги Трампа на виборах 5 листопада. Вона також включає візити держсекретаря до Перу і Бразилії.

Відео дня

На зустрічах з офіційними особами НАТО і Європейського Союзу Блінкен "обговорить підтримку України в її захисті від російської агресії", повідомляє Держдеп. Проте, з яким саме меседжем він поїде до Європи, не уточнюється.

Reuters зазначає, що Дональд Трамп критично поставився до допомоги Байдена Україні, і це викликає занепокоєння щодо подальшої підтримки України, коли Білий дім, Сенат і, можливо, Палата представників США контролюватимуться представниками Республіканської партії.

У Байдена ж після перемоги Трампа на виборах заявили, що будуть наполягати на розгортанні вже виділеної Україні допомоги до того, як новообраний президент вступить на посаду 20 січня.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб залишити Україну в якомога сильнішій позиції, як шляхом збільшення допомоги до кінця роботи адміністрації, так і шляхом координації з партнерами по всьому світу, щоб забезпечити їхню готовність до будь-якого розриву", – сказав на умовах анонімності американський чиновник.

Це стосується не лише європейських союзників, з якими Блінкен зустрінеться в Брюсселі. Йдеться про низку інших країн, як, наприклад, Південна Корея. Сеул може відіграти вирішальну роль, враховуючи занепокоєння з приводу посилення співпраці між Росією і Північною Кореєю.

Перемога Трампа на виборах і допомога Україні: ви могли це пропустити

На тлі занепокоєння тим, що новообраний президент США Дональд Трамп може зупинити підтримку України, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Захід має "зробити більше, ніж просто дозволити Україні воювати". Він наголосив, що зараз наша держава "готується до найважчої зими" з початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

Тим часом Франція та Велика Британія обіцяють, що продовжать непохитно підтримувати Україну "так довго, як це буде необхідно". Про це повідомив французький президент Еммануель Макрон та британський премʼєр Кейр Стармер.

"Вони підтвердили свою рішучість підтримувати [Київ] незмінно і так довго, як це буде необхідно в той час, коли продовження військової допомоги США здається більш ніж коли-небудь сумнівним з поверненням Дональда Трампа в Білий дім", – писало видання Le Monde.

Вас також можуть зацікавити новини: