За його словами, коаліція допомоги Україні є яскравим прикладом розподілу тягаря.

Рішення Заходу допомогти Україні захиститися від повномасштабного вторгнення Росії мало вирішальне значення для безпрецедентного зближення Азії та Європи.

Про це у статті для Foreign Affairs під назвою "Стратегія оновлення Америки" пише державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, невелика кількість країн - насамперед Росія, Іран, Північна Корея та Китай - хочуть змінити основоположні принципи міжнародної системи:

"Незважаючи на відмінності у формах правління, ідеології, інтересах і можливостях, ці ревізіоністські держави прагнуть зміцнити автократичне правління всередині країни та затвердити сфери впливу за кордоном. Усі вони хочуть розв'язувати територіальні суперечки за допомогою примусу або сили та використовувати економічну й енергетичну залежність інших країн. І всі вони прагнуть підірвати основи могутності Сполучених Штатів".

Блінкен вважає, що бажання кремлівського правителя Путіна знищити Україну і рішення Китаю "прикривати" Росію і підживлювати її агресію, прискорило зближення поглядів серед азіатських і європейських країн.

"Ймовірно, найістотніше зрушення, якого ми домоглися, відбулося не всередині регіонів, а між ними. Коли він почав своє вторгнення, Путін думав, що зможе використати залежність Європи від російського газу, нафти і вугілля, щоб посіяти розбрат і послабити її підтримку України. Але він недооцінив рішучість європейських країн - і готовність союзників в Азії допомогти їм", - додав держсекретар.

Він називає глобальну коаліцію допомоги Україні яскравим прикладом розподілу тягаря. Так, США виділили на підтримку країни 94 мільярди доларів, а європейські, азіатські та інші партнери - майже 148 мільярдів.

Тим часом Росія отримує допомогу від своїх партнерів. У статті вказується, що Північна Корея поставила РФ мільйони артилерійських снарядів, балістичних ракет і пускових установок, а Іран побудував завод із виробництва дронів і відправив їй сотні балістичних ракет. Тим часом китайські компанії прискорили постачання машин, мікроелектроніки та інших товарів подвійного призначення, необхідних країні-агресору для виробництва зброї та боєприпасів.

У відповідь Путін погодився поділитися з КНДР передовими військовими технологіями, а також збільшив підтримку Тегерана. Усе це попри те, що Іран продовжував фінансувати тих, хто здійснював терористичні атаки на персонал і партнерів США на Близькому Сході й у Червоному морі.

Роль допомоги США у війні

Як відомо, Штати є важливим партнером України і надають їй серйозну військову підтримку. Уже в листопаді в країні відбудуться президентські вибори, результат яких турбує не тільки Україну, а й багато інших держав.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію чинного лідера Джо Байдена у "втягуванні" Штатів у війну з Росією. Він пообіцяв, що "виведе" країну з неї.

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