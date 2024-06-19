Дипломат також нагадав, що партнери України залежать від нас у не меншому ступені, ніж ми від них.

Україна залежить від поставок зброї зі США та інших західних країн, але це краща ситуація, ніж у Росії, яка залежить від поставок зброї з Північної Кореї. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю BBC.

"Я твердо вважаю, що якщо Росія скотилася до залежності від Північної Кореї, ми в набагато кращій формі, якщо нам треба залежати від Сполучених Штатів, Німеччини і інших", - відзначив він.

Разом з тим український міністр зауважив, що західні союзники також залежать від України - від її спроможності зупинити російського агресора.

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"Якщо ми програємо, а Путін виграє, масштаб проблем, з якими зіштовхнуться наші союзники по всьому світу, буде незміряно більшим, ніж ті проблеми, з якими вони стикаються зараз. І я запевняю вас, що партнери і союзники розуміють це", – додав він.

Кулеба привів приклад Нідерландів, де на виборах перемогла партія, яка у передвиборчій боротьбі стояла з гаслами проти військової допомоги Україні.

"Всі скаржилися, що Нідерланди повернуться спиною до України, але цього не трапилося, нова коаліція була сформована і підтримка України знову підтверджена в коаліційній угоді", – наголосив дипломат.

Путін їздив до КНДР по зброю

Як писав УНІАН, сьогодні відбувся розпіарений росіянами візит Володимира Путіна до КНДР – перший за останні понад два десятиліття. Під час зустрічі диктатори підписали угоду про стратегічне партнерство, в тому числі і військову співпрацю.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко переконаний, що головною темою візиту були не стільки нові поставки артилерійських боєприпасів, які тривають з осені, скільки початок поставок бойової техніки. Росія вже майже вичерпала старі радянські запаси бронетехніки, а власне виробництво не встигає покривати втрати.

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