Україна залежить від поставок зброї зі США та інших західних країн, але це краща ситуація, ніж у Росії, яка залежить від поставок зброї з Північної Кореї. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю BBC.
"Я твердо вважаю, що якщо Росія скотилася до залежності від Північної Кореї, ми в набагато кращій формі, якщо нам треба залежати від Сполучених Штатів, Німеччини і інших", - відзначив він.
Разом з тим український міністр зауважив, що західні союзники також залежать від України - від її спроможності зупинити російського агресора.
"Якщо ми програємо, а Путін виграє, масштаб проблем, з якими зіштовхнуться наші союзники по всьому світу, буде незміряно більшим, ніж ті проблеми, з якими вони стикаються зараз. І я запевняю вас, що партнери і союзники розуміють це", – додав він.
Кулеба привів приклад Нідерландів, де на виборах перемогла партія, яка у передвиборчій боротьбі стояла з гаслами проти військової допомоги Україні.
"Всі скаржилися, що Нідерланди повернуться спиною до України, але цього не трапилося, нова коаліція була сформована і підтримка України знову підтверджена в коаліційній угоді", – наголосив дипломат.
Путін їздив до КНДР по зброю
Як писав УНІАН, сьогодні відбувся розпіарений росіянами візит Володимира Путіна до КНДР – перший за останні понад два десятиліття. Під час зустрічі диктатори підписали угоду про стратегічне партнерство, в тому числі і військову співпрацю.
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко переконаний, що головною темою візиту були не стільки нові поставки артилерійських боєприпасів, які тривають з осені, скільки початок поставок бойової техніки. Росія вже майже вичерпала старі радянські запаси бронетехніки, а власне виробництво не встигає покривати втрати.