Девід Петреус впевнений, що Володимир Путін не зупиниться на захопленні української території.

Армія Російської Федерації не зупиниться, якщо Україна не встоїть під натиском окупантів. Наступними жертвами Москви може стати Молдова або одна з країн Балтії.

Колишній глава Центрального розвідувального управління США Девід Петреус вказав, що лінія оборони НАТО зараз знаходиться на україно-російському кордоні.

"Якщо Росія переможе, якщо Путіну вдасться досягти своєї дуже великої мети в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Наступною під прицілом виявиться Молдова, а може бути, і одна з країн Балтії", – заявив екс-глава ЦРУ в ефірі CNN.

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Росія погрожує країнам Європи - останні новини

Країни Балтії активно підтримують Україну після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Там неодноразово заявляли, що ризик російської агресії щодо Литви, Латвії та Естонії дуже високий, тому необхідно посилити обороноздатність.

Міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що Російська Федерація нестиме загрозу всій Європі і в разі звільнення Україною всіх своїх територій.

Крім того, президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія може спробувати дестабілізувати її країну навесні 2024 року, коли стартують передвиборчі кампанії перед президентськими виборами.

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