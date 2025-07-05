Востаннє чисельність населення в Росії засекречували за часів Сталіна - після Голодомору, репресій і війни.

На тлі важких втрат на фронті Росія майже повністю засекретила демографічну статистику. Про це повідомляє російський опозиційний проєкт "Агентство.Новости".

Так, 2 липня Росстат опублікував черговий збірник статистичної інформації, в якому не виявилося одного з найважливіших розділів - "Демографія". Російська влада приховала всю інформацію про населення, крім двох малозначущих показників, розповів журналістам провідний російський демограф, який вважав за краще залишитися неназваним.

Зокрема тепер у Росії засекречено такі базові статистичні дані як:

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чисельність постійного населення,

кількість народжених,

кількість померлих,

кількість шлюбів і розлучень,

кількість іммігрантів

тощо.

Зазначається, що дані про народження, смерті, шлюби і розлучення прибрали з публічного доступу вже деякий час тому. Тепер же в статистичному збірнику доступні тільки два показники - сумарний коефіцієнт народжуваності за регіонами і сумарний коефіцієнт третіх і наступних дітей.

Демограф зазначає, що найближчим часом має бути опублікований регулярний бюлетень "Природний рух населення", але, ймовірно, і його засекретять.

Ситуація в Росії: останні новини

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Також ми розповідали, що Росія стала першою країною світу, яка визнала терористичний рух Талібан законною владою в Афганістані. Для цього Москві довелося викреслити Талібан з офіційного списку терористів.

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