Рішення про визнання режиму ухвалив особисто Путін.

Росія першою у світі офіційно визнала режим терористичного угруповання Талібан в Афганістані. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

"Москва офіційно визнала Ісламський Емірат Афганістан", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що над посольством Афганістану в Москві вивісили запроваджений талібами прапор. У ТАСС, посилаючись на посла РФ у Кабулі, також додали, що рішення про визнання режиму Талібану ухвалив особисто Путін:

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"Рішення визнати Афганістан було прийнято Путіним на пропозицію Лаврова, воно показує прагнення Москви налагоджувати діалог", – пишуть там.

Росія і Талібан

З 2003 року і донедавна Талібан був визнаний Росією як терористична організація. Коли американські війська вийшли з Афганістану, а таліби захопили владу в країні, Москва пішла на зближення з режимом. Його представники навіть зʼявлялися в Росії з візитами – ще тоді, коли рух був заборонений в Росії.

Кілька місяців тому Верховний суд РФ також призупинив заборону на діяльність Талібану.

Варто зазначити, що Талібан відомий своїми обмеженнями прав жінок – зокрема, їм заборонили отримувати освіту, працювати в неурядових організаціях та подорожувати без супроводу чоловіка.

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