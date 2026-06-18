Лавров відреагував на атаку дронів у Москві

У Росії заявили, що ось тепер-то почнуть завдавати ударів по військових цілях.

РФ буде завдавати регулярних масованих ударів по Україні у відповідь на українські атаки. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого цитують російські ЗМІ.

"Не випадково президент оголосив деякий час тому після чергової витівки київського терориста про те, що ми тепер будемо проводити масовані групові удари на регулярній основі. По цілях, від стану яких безпосередньо залежить боєздатність Збройних сил України. Це завдання поставлено верховним головнокомандувачем, наші збройні сили виконують його і будуть виконувати", – заявив він.

При цьому Лавров не уточнив, по кому тоді російська армія завдавала ударів протягом попередніх чотирьох років війни, якщо тільки тепер вирішено бити по військових об’єктах.

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Удари по Москві

Як писав УНІАН, на початку червня президент України Володимир Зеленський написав "відкритого листа" російському диктатору Володимиру Путіну, в якому вкотре закликав до прямих переговорів про закінчення війни.

Однак у Москві, як і в попередні рази, відхилили пропозицію під абсурдним приводом того, що їм потрібні "домовленості", а не переговори.

Після цього Україна розпочала кампанію цілеспрямованих ударів по Москві, апогей яких припав на останню добу. Так, у ніч на 18 червня українські сили атакували Московський нафтопереробний завод, спричинивши масштабні пожежі на кількох установках та в резервуарному парку. Крім того, були уражені інші стратегічні об’єкти РФ, зокрема, нафтобаза в Ростовській області, нафтоперекачувальні станції та термінали в Ярославській, Волгоградській областях і Краснодарському краї.

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