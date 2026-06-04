Зеленський написав відкритий лист Путіну

Президент України закликав кремлівського диктатора завершити війну.

Президент України Володимир Зеленський написав перший за час повномасштабної війни відкритий лист російському диктатору Володимиру Путіну. У ньому український лідер звертається із закликом завершити війну та перейти до прямих переговорів на рівні лідерів.

Зеленський нагадав, що коли Путін понад 26 років тому очолив Росію, то багато хто в Україні ставився до нього позитивно, але, за його словами, "це вже в минулому".

"Зараз абсолютна більшість українців сприймає позитивно те, що наші далекобійні дрони завітали на відкриття вашого форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів. Як ви добре знаєте, ця відстань не є межею наших можливостей", - зазначив український лідер.

Відео дня

Він наголосив, що 26 років Путіна при владі "повністю змінили порядок денний у відносинах між Україною та Росією", мовляв, "від обговорень товарообігу" народи "перейшли до тематики виключно влучань і втрат". Крім того, як зауважив український президент, майже половину з цих 26 років Путін провів у війні проти України.

Війна без реальної причини

Звертаючись до кремлівського правителя, Зеленський заявив, що ця війна є його особистим вибором – "війною без реальної причини".

"Ми часто чуємо, що війна вас влаштовує. Звісно, не в тих випадках, коли йдеться про безпеку вашої резиденції на Валдаї чи параду в Москві. Ваше власне життя для вас цінне. Але зараз ми всі бачимо, що це нарешті перестає влаштовувати росіян – те, що війна дає все більше негативу Росії", - зауважив український президент.

У листі він констатував, що росіянам не подобаються українські дрони й ракети, дефіцит бензину, зростання цін, постійні заборони, плани про другу хвилю мобілізації...

"Ви ще досі можете примушувати росіян так існувати. Але ваші ресурси суттєво скорочуються. У вас не вистачить грошей і політичної сили, щоб і надалі купувати лояльність росіян, як ви це робили 26 років. Ми будемо робити все, щоб світ про це подбав", - пообіцяв Зеленський.

Втрати у війні

Президент України повідомив, що отримав доповідь про втрати армії РФ на фронті в Україні в травні, і "це знову понад 30 тисяч убитих і важкопоранених росіян".

"Ми тримаємо саме такий показник щомісяця, і щодо кожної вашої втрати в нас є відеопідтвердження – це не голослівно. Ми знаємо, що у ваших втратах на фронті 63 відсотки – це вбиті, і тільки 37 відсотків – поранені", - зазначив він.

Водночас, каже, Україні кожна її втрата болить, мовляв, "навіть коли рівень втрат українських один до п’яти чи один до шести в порівнянні з втратами російськими, це все одно має велике значення".

"Ми в Україні не хочемо постійної війни. Ми добре знаємо, що без війни безмірно краще. Ми хочемо досягти цього. Я впевнений, що більшість росіян готова дати на це позитивну відповідь, і ви про це знаєте", - звернувся він до Путіна.

Україна вистояла

Зеленський зауважив, що багато хто, в тому числі і Путін, не вірив, що Україна вистоїть, а тим часом вона зберігає незалежність і збереже її, "попри будь-які інші прогнози".

"Ми отримуємо підтримку, ви – санкції. І так триватиме, поки не буде справедливості для України, якої ми хочемо і яка може бути досягнута. Ми не дамо досягти успіху тим, хто намагається вас переконати, що санкції проти Росії будуть відчутно послаблені й що підтримка України буде відчутно скорочена без суттєвих змін у вашій позиції щодо України. Приклад Орбана демонструє, якою ганьбою закінчують ті, хто обирає допомагати Росії у війні проти нас", - заявив президент.

Він нагадав, що Україна пройшла важкі зими, коли Росія намагалася знищити її енергетику, "і навіть у темряві стійкість українців збереглася".

"У світу немає втоми від України, на яку ви довго розраховували. А от від Росії є втома навіть у тих у глобальному світі, хто допомагає вам обходити санкції та підтримувати на плаву економіку. Ви не можете цього не помічати. Після 26 років старість почала брати своє. Чим далі, тим більшою буде втома і від вас", - застеріг Зеленський Путіна.

Пропозиція завершити війну

Президент України заявив, що йому відомо від розвідки, що Путін зараз розглядає плани війни ще й на 2027 і 2028 роки, що хоче втягнути у війну Білорусь, що "розігрує якусь партію з Придністров’ям".

"Ваші пропагандисти погрожують так чи інакше всім сусідам Росії. Чи дійсно ви хочете пройти через все це? Вибір зараз за вами. Досить війни. Україна пропонує закінчити цю війну. Треба зробити це чесно, достойно й гарантувати, що не буде нового розпалення війни", - звернувся Зеленський.

Зеленський пропонує Путіну зустрітися

"Усі чули, як ваші представники, посміхаючись, говорили, що я начебто можу приїхати в Москву. Але після таких 26 років українському лідеру у вашій столиці, як і російському лідеру в Києві, робити нічого", - написав президент.

За його словами, така зустріч могла б відбутися у Швейцарії, Туреччині, країнах Арабського світу.

"Саме лідери вирішують ключові питання – так було й буде завжди. Я пропоную визначити чітку дату зустрічі", - зазначив він.

Президент України наголосив, що до розпочатого "двостороннього треку" можуть приєднатись інші визначені учасники, зокрема Європа.

"Ми вважаємо, що участь Європи потрібна – тих, хто дійсно має спроможність впливати на ситуацію. Ми вважаємо, що Сполучені Штати мають бути в процесі, і це те, що може визначити конфігурацію нової архітектури безпеки в нашій частині світу", - написав український лідер.

Україна готова припинити вогонь

За його словами, "Україна готова припинити вогонь повністю – для часу, коли триватимуть перемовини", мовляв, "це стандартна практика, яку підтверджують зараз і обставини навколо Ірану".

Також Зеленський нагадав, що Україна готова до обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх", "і це може стати хорошим прологом до закінчення війни".

"Якщо ви особисто у своїх думках не прийдете до ідеї, що цю війну час завершувати, Україна продовжить боротися за своє існування. У нас будуть ті, хто нас підтримає. Але й вам доведеться значно більше боротися за ваше існування – не Росії, а ваше особисте. І це не погроза від мене чи України. Це факти російської історії, які ви добре знаєте: коли Росія втомлюється, відбуваються зміни", - застеріг Зеленський Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: