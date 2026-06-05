'Це хамство': Путін відреагував на відкритий лист Зеленського

Путін заявив, що не ознайомився з цим листом детально.

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на відкритий лист президента України Володимира Зеленського, адресований йому. Свою думку він висловив під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, пишуть росЗМІ.

Путін заявив, що цей лист йому показав прессекретар Дмитро Пєсков. Він зазначив, що сьогодні зранку побіжно переглянув його зміст.

"Кілька речей, на які я зверну увагу: він згадав мій вік. Що я можу сказати? Про вік повинні думати всі... Деякі політичні діячі і старші за мене... Але головне не вік, а дієздатність і працездатність", - заявив Путін.

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За словами російського диктатора, якийсь російський бізнесмен 21 травня зустрівся із Зеленським у Києві. Путін заявив, що президент України нібито сказав бізнесменові про те, що хоче особистої зустрічі з главою РФ.

"Що це означає? Вони просять про зустріч, а самі завдають ударів", - додав російський диктатор, згадавши удар по гуртожитку в Старобільську, який стався 22 травня.

Також Путін заявив, що лист Зеленського містить "елементи хамства". За його словами, метою цього листа є створення умов, щоб їхня зустріч була неможливою. Однак сам російський диктатор сказав, що не збирається зустрічатися із Зеленським:

"Не бачу сенсу нам зустрічатися, сенс української сторони - зупинити наш наступ, а нам потрібні домовленості. До зустрічі із Зеленським потрібно знайти рішення щодо врегулювання конфлікту".

Також російський диктатор заявив, що РФ "домагатиметься денацифікації України". За його словами, бойові дії завершаться після досягнення Росією поставлених перед собою цілей.

Підсумовуючи свої висловлювання щодо листа, Путін звернувся до окупантів:

"Працюйте, брати".

Україна та США

Крім того, Путін звинуватив Зеленського в тому, що той нібито "відмовляє" адміністрації президента США Дональда Трампа в праві бути гарантом угод щодо України.

"Зброю хочуть отримувати від США, а ось бачити адміністрацію США і президента Трампа в якості гаранта чомусь не хочуть", – додав він.

Також російський диктатор згадав публічні конфлікти між президентами України та США.

"Усі бачили, як Дональд займався вихованням Зеленського. Це що стосується манер. Хочу Дональду подякувати, але є ще над чим працювати, треба продовжувати", - сказав Путін.

Вибори в Україні

Крім того, Путін вкотре закликав Україну провести вибори прямо під час війни. Так він відреагував на слова Зеленського про час перебування російського диктатора при владі.

"На вибори треба йти... Якщо утримувати владу поза рамками конституції - це називається "узурпація влади", це кримінальний злочин... Не треба боятися, треба йти на вибори, всім би порадив", - сказав голова Кремля.

Реакція лідерів інших країн на лист Зеленського до Путіна

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп відреагував на відкритий лист президента України Володимира Зеленського до глави Кремля Володимира Путіна. Він підтримав ідею особистої зустрічі лідерів двох країн і додав, що обговорення можливості їхньої зустрічі його дуже тішить.

Також президент США зазначив, що очікує від України та Росії взаємних компромісів для врегулювання війни.

Крім того, на лист відреагував і президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що Україна і РФ можуть безпосередньо домовитися про припинення вогню та мирний план.

Макрон підкреслив, що Європа може допомогти досягненню миру. Однак, за його словами, лише Україна і Росія можуть створити режим припинення вогню та мирний план.

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