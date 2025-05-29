Сторони головним чином обговорювали майбутнє переговорів України та РФ про закінчення війни.

Держсекретар США Марко Рубіо поговорив із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і закликав до конструктивного діалогу з Україною.

"Держсекретар підтвердив заклик президента Дональда Трампа до конструктивного, сумлінного діалогу з Україною як єдиного шляху до припинення війни", - йдеться в повідомленні прессекретаря Держдепартаменту США Теммі Брюс.

При цьому, у Лаврова повідомили, що той говорив з Рубіо про підготовку "конкретних пропозицій" для нового раунду прямих переговорів з Україною.

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У заяві на сайті російського МЗС деталізується, що Лавров розповів Рубіо про "підготовку російською стороною конкретних пропозицій для наступного раунду прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі".

Переговори України та РФ

Учора міністр оборони Рустем Умеров, який очолює українську делегацію на переговорах, повідомив, що Україна передала Росії документ про припинення вогню. Він очікує від Москви передання відповідного меморандуму до зустрічі, яку очікує не раніше 2 червня.

Учора Лавров заявив, що Росія пропонує Україні провести нову зустріч 2 червня в Стамбулі, на якій представить українській делегації свій меморандум щодо мирного врегулювання.

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