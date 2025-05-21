Журналісти зазначають, що українці та союзники в Європі відчули, що їх кинули.

Для президента США Дональда Трампа понеділковий дзвінок російському лідеру Володимиру Путіну пробудив надію на світле майбутнє "великомасштабної торгівлі" між Росією і США після закінчення війни в Україні.

Як пише Financial Times, радник президента РФ із зовнішньої політики Юрій Ушаков сказав, що тон двогодинної розмови нібито "був настільки доброзичливим, що жоден із президентів не хотів першим покласти слухавку".

Журналісти зазначають, що українці та союзники в Європі відчули, що їх кинули.

Відео дня

"Справа не тільки в тому, що президент США, мабуть, не чинив жодного тиску на Росію, щоб домогтися припинення вогню. Згідно з його розшифровкою дзвінка, Трамп також ясно дав зрозуміти, що США відмовляються від ролі посередника в зусиллях із припинення війни, надаючи Москві та Києву самим розбиратися в усьому", - ідеться в статті.

Стверджується, що для спостерігачів це був поворотний момент після більш ніж трьох років конфлікту. Трамп, схоже, умив руки і залишив Україну на милість загарбника, а дзвінок підтвердив найгірші побоювання європейців: президент США, "спокушений умовляннями Путіна, готовий розвернутися в бік Москви і продати Київ".

У дзвінку європейським лідерам після розмови з Путіним Трамп дав зрозуміти, що не тільки відсторонюється, а й не має наміру чинити додатковий тиск на Москву, доки тривають двосторонні переговори між Росією та Україною, повідомили двоє людей, поінформованих про розмову.

Зазначається, що це стало для Трампа різким поворотом. Трохи більше тижня тому він приєднався до інших західних лідерів, пригрозивши запровадити нові каральні заходи проти Росії, якщо вона не виконає негайне припинення вогню.

Сам Трамп зізнався журналістам, що навіть не повторив свої попередні вимоги до Путіна припинити атаки на цивільні райони України. Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, сказав:

"Цей дзвінок із Трампом став перемогою для Путіна. Він ясно дав зрозуміти, що припинення вогню не відбудеться найближчим часом, тому Росія може продовжити війну. І при цьому жодних додаткових санкцій застосовуватися не буде".

Високопоставлений український чиновник, знайомий із телефонними дзвінками, сказав про ідею Путіна щодо меморандуму, що "ніхто не знає, що це таке, у чому його причина і чому це важливо".

"Росіяни вестимуть переговори на низькому рівні, обмінюватимуться різними документами і тим часом продовжуватимуть битися. Скільки ще Трамп терпітиме всі ці зволікання?" - сказав Білл Тейлор, який обіймав посаду посла США в Україні з 2006 по 2009 рік.

На думку експертів, Трамп тепер, схоже, більше зацікавлений у зближенні з Москвою, ніж у вирішенні війни.

"На даний момент Трамп, схоже, розглядає нормалізацію російсько-американських відносин як самоціль. Все інше підпорядковане цій меті", - сказав Ендрю Вайс, віце-президент Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, стверджує, що Росія успішно просувається вздовж лінії фронту і примудряється вербувати солдатів у великих кількостях. Він додав:

"У військовому відношенні, я думаю, Росія може підтримувати боротьбу в даний час, враховуючи її постійний набір добровольців. Керівництво Росії, ймовірно, вважає, що вони все ще можуть поліпшити свої позиції на полі бою".

На його думку, з наближенням літа погодні умови стануть більш сприятливими для наступальних операцій, що може принести користь Росії, сказав Лі.

"Росія все ще не досягла своєї мінімальної мети - окупувати всі Донецьку та Луганську області. Тому вона може спробувати захопити якомога більше території цього літа, перш ніж вступити в більш серйозні переговори", - зазначив аналітик.

Війна в Україні - позиція Трампа

Незважаючи на мінімальні успіхи російської армії на полі бою, Трамп здійснив серйозний дипломатичний зсув у бік порядку денного, який просуває Кремль. Як вказувало видання Bloomberg, під час переговорів зі своїм американським колегою Путін намагався виграти час - і йому це вдалося, оскільки після телефонної розмови Трамп дав зрозуміти, що відмовляється від вимог припинення вогню і погроз санкцій.

За словами людей, обізнаних із перебігом закритих переговорів між Трампом і союзниками, президент США дав зрозуміти, що він переконаний у перемозі Росії, повторивши низку тез Кремля.

Вас також можуть зацікавити новини: