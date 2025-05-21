Незважаючи на мінімальні успіхи російської армії на полі бою, президент США Дональд Трамп здійснив серйозне дипломатичне зрушення в бік порядку денного, який просуває Кремль.
Як вказує видання Bloomberg, під час переговорів зі своїм американським колегою російський президент Володимир Путін намагався виграти час - і йому це вдалося, оскільки після телефонної розмови Трамп дав зрозуміти, що відмовляється від вимог припинення вогню і погроз санкцій.
За словами людей, знайомих із перебігом закритих переговорів між Трампом і союзниками, президент США дав зрозуміти, що він переконаний у перемозі Росії, повторивши низку тез Кремля. Чим викликав побоювання у європейців, що США мають намір відходити від розрекламованого зобов'язання досягти швидкої мирної угоди.
"Трамп неодноразово критикував Зеленського - найпомітніше це було в Овальному кабінеті, - не чинячи водночас істотного тиску на Путіна, про що свідчить його відмова від погроз запровадити додаткові санкції, якщо Путін відмовиться від безумовного припинення вогню", - ідеться в матеріалі.
Джек Вотлінг, старший науковий співробітник із сухопутних воєн у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень у Лондоні, сказав, що дипломатичний відступ грає на руку Путіну:
"Росія не може підтримувати операції нескінченно, але наразі Москва вважає, що її вплив на Україну з часом наростатиме. І оскільки Трамп рішуче натякнув, що вийде з переговорів, російські військові мають намір активізувати свої операції".
Ці обставини викликають глибоке занепокоєння у Києва, який вважає, що тільки Вашингтон серед його союзників має силу змусити Путіна припинити війну. Не враховуючи залежності України від військової допомоги США, починаючи від систем ППО Patriot і закінчуючи розвідувальною інформацією, одержуваною завдяки Starlink.
Проте, за словами Вотлінга, Кремлю також належить зробити складний вибір у міру продовження війни.
"Хоча Росія може провести ще два сезони кампаній з її нинішнім підходом до набору військ, подальші наступальні операції у 2026 році, ймовірно, потребуватимуть подальшої примусової мобілізації, що є складним завданням як з політичної, так і з економічної точки зору", - сказав він.
Логіку Путіна висловив Ігор Коротченко, головний редактор журналу "Національна оборона". У коментарі Bloomberg він зазначив, що які б територіальні придбання не зробила Росія, вони "об'єктивно зміцнять її позиції на переговорах".
Війна в Україні та позиція Трампа
Небажання Трампа підштовхнути Росію до перемир'я вказує на те, що він може відсторонитися від участі в переговорах і спробах завершити війну. Саме до цього зводяться сигнали, які надходять як від самого президента США, так і від його команди (включно з віцепрезидентом Венсом і держсекретарем Рубіо) впродовж останніх кількох тижнів, вважають у The Washington Post.
Ба більше, здається, що Трампу більше нецікаво запроваджувати навіть санкції проти Москви за зрив переговорів, оскільки основною метою для американського лідера є розвиток бізнесу та максимальне розширення економічних можливостей для американців.
Ця позиція зустріла різку критику в Європі. Так, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поскаржився, що результати телефонної розмови Трампа і Путіна виявилися провальними, хоча від них і так нічого хорошого не чекали. М'яка позиція Трампа викликала занепокоєння і серед інших європейських лідерів, які, на відміну від президента США, намагалися, навпаки, посилити тиск на Москву, щоб примусити її сісти за стіл переговорів.