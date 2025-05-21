Ці обставини викликають глибоке занепокоєння у Києва, який вважає, що тільки Вашингтон серед його союзників має силу змусити Путіна припинити війну.

Незважаючи на мінімальні успіхи російської армії на полі бою, президент США Дональд Трамп здійснив серйозне дипломатичне зрушення в бік порядку денного, який просуває Кремль.

Як вказує видання Bloomberg, під час переговорів зі своїм американським колегою російський президент Володимир Путін намагався виграти час - і йому це вдалося, оскільки після телефонної розмови Трамп дав зрозуміти, що відмовляється від вимог припинення вогню і погроз санкцій.

За словами людей, знайомих із перебігом закритих переговорів між Трампом і союзниками, президент США дав зрозуміти, що він переконаний у перемозі Росії, повторивши низку тез Кремля. Чим викликав побоювання у європейців, що США мають намір відходити від розрекламованого зобов'язання досягти швидкої мирної угоди.

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"Трамп неодноразово критикував Зеленського - найпомітніше це було в Овальному кабінеті, - не чинячи водночас істотного тиску на Путіна, про що свідчить його відмова від погроз запровадити додаткові санкції, якщо Путін відмовиться від безумовного припинення вогню", - ідеться в матеріалі.

Джек Вотлінг, старший науковий співробітник із сухопутних воєн у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень у Лондоні, сказав, що дипломатичний відступ грає на руку Путіну:

"Росія не може підтримувати операції нескінченно, але наразі Москва вважає, що її вплив на Україну з часом наростатиме. І оскільки Трамп рішуче натякнув, що вийде з переговорів, російські військові мають намір активізувати свої операції".

Ці обставини викликають глибоке занепокоєння у Києва, який вважає, що тільки Вашингтон серед його союзників має силу змусити Путіна припинити війну. Не враховуючи залежності України від військової допомоги США, починаючи від систем ППО Patriot і закінчуючи розвідувальною інформацією, одержуваною завдяки Starlink.

Проте, за словами Вотлінга, Кремлю також належить зробити складний вибір у міру продовження війни.

"Хоча Росія може провести ще два сезони кампаній з її нинішнім підходом до набору військ, подальші наступальні операції у 2026 році, ймовірно, потребуватимуть подальшої примусової мобілізації, що є складним завданням як з політичної, так і з економічної точки зору", - сказав він.

Логіку Путіна висловив Ігор Коротченко, головний редактор журналу "Національна оборона". У коментарі Bloomberg він зазначив, що які б територіальні придбання не зробила Росія, вони "об'єктивно зміцнять її позиції на переговорах".

Війна в Україні та позиція Трампа

Небажання Трампа підштовхнути Росію до перемир'я вказує на те, що він може відсторонитися від участі в переговорах і спробах завершити війну. Саме до цього зводяться сигнали, які надходять як від самого президента США, так і від його команди (включно з віцепрезидентом Венсом і держсекретарем Рубіо) впродовж останніх кількох тижнів, вважають у The Washington Post.

Ба більше, здається, що Трампу більше нецікаво запроваджувати навіть санкції проти Москви за зрив переговорів, оскільки основною метою для американського лідера є розвиток бізнесу та максимальне розширення економічних можливостей для американців.

Ця позиція зустріла різку критику в Європі. Так, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поскаржився, що результати телефонної розмови Трампа і Путіна виявилися провальними, хоча від них і так нічого хорошого не чекали. М'яка позиція Трампа викликала занепокоєння і серед інших європейських лідерів, які, на відміну від президента США, намагалися, навпаки, посилити тиск на Москву, щоб примусити її сісти за стіл переговорів.

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