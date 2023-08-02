Також майже половина американців підтримують вступ України до НАТО.

Майже третина американців підтримують відправку американських військ на війну в Україні. Про це свідчать дані соцопитування, проведеного Redfield & Wilton Strategies для Newsweek.

Зазначається, що загалом 31% виборців, які мають право голосу, у США підтримують відправку американських збройних сил на війну в Україну. При цьому чверть респондентів не підтримали і не заперечили проти відправки американських солдатів в Україну, а 34% виступили проти. Трохи менше 10% вагалися з відповіддю.

Всього в онлайн-опитуванні, яке проводилося з 25 по 26 липня, взяли участь 1500 осіб.

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Зазначається, що найбільший відсоток підтримки – серед молоді та людей середнього віку. Так, 47% опитаних у віці від 27 до 42 років заявили, що вони підтримують або рішуче підтримують відправку американських військ в Україну. Також всього 4% респондентів у віці від 18 до 26 років заявили, що вони категорично проти відправки американських військ.

Водночас майже третина респондентів у віці старше 59 років заявили, що виступають проти введення американських військ в Україну, а ще 25% "категорично" проти цієї пропозиції.

Newsweek відзначає, що звернувся в Пентагон за коментарем щодо опитування, але не отримав відповіді.

Ставлення американців до вступу України в НАТО

Щодо вступу України до НАТО, в опитуванні для Newsweek 47% респондентів заявили, що або підтримують, або рішуче підтримують вступ України до НАТО, і лише 15% виступили проти. Ще 29% не висловили ні підтримки, ні заперечень, а 10% вагалися з відповіддю.

Також трохи більше чверті респондентів заявили, що Україна повинна бути прийнята в НАТО негайно, тоді як 37% вважають, що Україна повинна стати державою НАТО після закінчення війни з Росією.

Участь військ США у війні в Україні

Раніше в Білому домі заявили, що жоден американський солдат не бере участі в бойових діях. За словами представника Білого дому Джона Кірбі, в Україні присутня лише невелика кількість американських військових, проте вони залучені виключно для охорони посольства США в Києві та представництва апарату військових аташе в Україні.

Водночас США продовжують підтримувати Україну зброєю і вартість наданої військової допомоги вже перевищила 40 мільярдів доларів. Також у США заявляли, що підтримуватимуть Україну до тих пір, поки Російська Федерація не виведе свої війська.

Також у США заявляли, що бачать майбутнє українців у складі НАТО, і це питання не підлягає дискусіям.

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