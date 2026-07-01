Ліквідація генералів у РФ оголює зростаючий розкол усередині силового апарату Путіна, - Fox News

Цей конфлікт відображає глибше суперництво всередині системи, де спецслужби традиційно займають більш привілейоване становище, ніж збройні сили.

Російські спецслужби розглядають військових як потенційну загрозу, залишаючи вищих офіцерів без належного захисту. Про це пише видання Fox News.

Там нагадали, що з початку війни в Україні російські генерали гинуть у результаті ракетних ударів, атак безпілотників, підривів автомобілів, авіакатастроф та бойових дій на фронті.

За даними європейського розвідувального джерела, ці втрати посилюють напруженість між російською армією та ФСБ (Федеральною службою безпеки, - ред.) - впливовою внутрішньою спецслужбою, яка є правонаступницею радянського КДБ (Комітет державної безпеки, - ред.).

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"Між російськими силовими структурами існують внутрішні суперечності. Військові хочуть, щоб ФСБ забезпечувала фізичний захист російських генералів, однак ФСБ не бажає брати на себе відповідальність за військових", - заявило джерело видання.

За його словами, цей конфлікт відображає глибше суперництво всередині системи, де спецслужби традиційно займають більш привілейоване становище, ніж збройні сили. Він додав:

"Це триває ще з радянських часів. Спецслужби не люблять військових, а військові не люблять спецслужби".

Джерело в європейській розвідці заявило, що вбивства важливі не лише через оперативні втрати, а й через психологічний вплив на російську армію.

"Путін розуміє, що втрата видатних російських генералів може вплинути на моральний дух у російській армії, який і без того низький з російської точки зору", - сказав він.

Що кажуть у російській опозиції

За словами російського опозиційного політика Максима Каца, головна суперечність полягає в тому, що війна підвищила значення армії на полі бою, тоді як політична система в Москві, як і раніше, розглядає генералів як потенційну загрозу.

У результаті Кремль опинився в парадоксальній ситуації: армії потрібні досвідчені командири для продовження війни, однак спецслужби, що домінують у системі, не прагнуть брати на себе відповідальність за їхній захист.

Кац заявив, що військові тривалий час перебували у вразливому становищі в російській владній структурі:

"У Росії ФСБ - найбільша й найвпливовіша організація безпеки, і сам Путін походить із цієї системи. Армія ж, з іншого боку, завжди сприймалася цими людьми як загроза".

Він зазначив, що Кремль історично боявся популярних військових діячів, тому що армія - одна з небагатьох інституцій, здатних кинути виклик політичній владі.

"Ви не знайдете російських військових на високих державних посадах. З часів Сталіна вони боялися армії. Щоразу, коли з’являється відносно відома військова постать із власним ім’ям, вони якось із цим справляються - юридично, або як із Пригожиним, або як з іншими генералами. У Росії не існує такого поняття, як популярний генерал", - сказав Кац.

За його словами, навіть під час війни, коли від військових можна було б очікувати підвищення статусу, система Путіна зберігає політичну слабкість армії.

"Армія не бере участі в ухваленні рішень. Зараз вона фінансується, але всі гроші йдуть на війну. Генерали багаті, але не так, як міністри чи співробітники ФСБ. Серед еліти вони найбідніші", - додав він.

Диверсії в РФ

Раніше заступник командира легіону "Свобода Росії" з позивним Цезар розповів, що диверсійні операції на території Росії не схожі на сцени з бойовиків і вимагають від оперативників холоднокровності в стресових ситуаціях.

За його словами, взимку на території Росії було проведено операцію, під час якої було знищено шість газорозподільних станцій "Газпрому" під Москвою. Це завдало РФ збитків на суму понад 6 мільйонів доларів.

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