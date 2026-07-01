Ліквідація генералів у РФ оголює зростаючий розкол усередині силового апарату Путіна, - Fox News

Російські спецслужби розглядають військових як потенційну загрозу, залишаючи вищих офіцерів без належного захисту. Про це пише видання Fox News.
Там нагадали, що з початку війни в Україні російські генерали гинуть у результаті ракетних ударів, атак безпілотників, підривів автомобілів, авіакатастроф та бойових дій на фронті.
За даними європейського розвідувального джерела, ці втрати посилюють напруженість між російською армією та ФСБ (Федеральною службою безпеки, - ред.) - впливовою внутрішньою спецслужбою, яка є правонаступницею радянського КДБ (Комітет державної безпеки, - ред.).
"Між російськими силовими структурами існують внутрішні суперечності. Військові хочуть, щоб ФСБ забезпечувала фізичний захист російських генералів, однак ФСБ не бажає брати на себе відповідальність за військових", - заявило джерело видання.
За його словами, цей конфлікт відображає глибше суперництво всередині системи, де спецслужби традиційно займають більш привілейоване становище, ніж збройні сили. Він додав:
"Це триває ще з радянських часів. Спецслужби не люблять військових, а військові не люблять спецслужби".
Джерело в європейській розвідці заявило, що вбивства важливі не лише через оперативні втрати, а й через психологічний вплив на російську армію.
"Путін розуміє, що втрата видатних російських генералів може вплинути на моральний дух у російській армії, який і без того низький з російської точки зору", - сказав він.
Що кажуть у російській опозиції
За словами російського опозиційного політика Максима Каца, головна суперечність полягає в тому, що війна підвищила значення армії на полі бою, тоді як політична система в Москві, як і раніше, розглядає генералів як потенційну загрозу.
У результаті Кремль опинився в парадоксальній ситуації: армії потрібні досвідчені командири для продовження війни, однак спецслужби, що домінують у системі, не прагнуть брати на себе відповідальність за їхній захист.
Кац заявив, що військові тривалий час перебували у вразливому становищі в російській владній структурі:
"У Росії ФСБ - найбільша й найвпливовіша організація безпеки, і сам Путін походить із цієї системи. Армія ж, з іншого боку, завжди сприймалася цими людьми як загроза".
Він зазначив, що Кремль історично боявся популярних військових діячів, тому що армія - одна з небагатьох інституцій, здатних кинути виклик політичній владі.
"Ви не знайдете російських військових на високих державних посадах. З часів Сталіна вони боялися армії. Щоразу, коли з’являється відносно відома військова постать із власним ім’ям, вони якось із цим справляються - юридично, або як із Пригожиним, або як з іншими генералами. У Росії не існує такого поняття, як популярний генерал", - сказав Кац.
За його словами, навіть під час війни, коли від військових можна було б очікувати підвищення статусу, система Путіна зберігає політичну слабкість армії.
"Армія не бере участі в ухваленні рішень. Зараз вона фінансується, але всі гроші йдуть на війну. Генерали багаті, але не так, як міністри чи співробітники ФСБ. Серед еліти вони найбідніші", - додав він.
Диверсії в РФ
Раніше заступник командира легіону "Свобода Росії" з позивним Цезар розповів, що диверсійні операції на території Росії не схожі на сцени з бойовиків і вимагають від оперативників холоднокровності в стресових ситуаціях.
За його словами, взимку на території Росії було проведено операцію, під час якої було знищено шість газорозподільних станцій "Газпрому" під Москвою. Це завдало РФ збитків на суму понад 6 мільйонів доларів.