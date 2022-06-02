Патріарх Кирило, за даними Рікарда Йозвяка, під санкції не потрапив.

Посли Євросоюзу схвалили шостий пакет санкцій проти Росії, яка 24 лютого розв'язала повномасштабну війну проти України.

Про це в Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За словами журналіста, патріарх московський Кирило до шостого пакета санкцій не потрапив. Нові обмеження для країни-агресора повинні з'явитися в Офіційному журналі ЄС вже завтра.

"6-й пакет санкцій ЄС проти Росії прийнятий послами в ЄС. Патріарх Кирило не включений", - повідомив Йозвяк.

Шостий пакет санкцій проти РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Ощадбанку" від SWIFT.

У той же час в угорському уряді заявили, що план Європейського Союзу щодо повної заборони на імпорт російської нафти є незадовільним, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

За інформацією джерел агентства Bloomberg, ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ і дозволити Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024 року, в Чехії – до червня 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що неспроможність всіх країн-членів Європейського Союзу прийняти рішення про введення шостого пакету санкцій з нафтовим ембарго проти РФ стане занадто щедрим подарунком для президента Володимира Путіна.

5 травня стало відомо, що Глава РПЦ Кирило може потрапити під санкції ЄС. За даними видання Reuters, санкції могли спричинити заморожування активів і заборону на поїздки.